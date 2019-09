Odbojkašice Srbije proslavile titulu prvaka Evrope s navijačima u Beogradu

Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je večeras ispred Skupštine Beograda odbojkašice Srbije i sa njima proslavilo osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Ankari.

„Ovaj balkon je san svakoj devojci ovde pred vama. To je zašto one igraju. To je i san svakoj devojčici koja počinje da igra odbojku, ne zbog balkona, nego zbog vas i vaše ljubavi prema nama. Svaka devojka koja počne da igra odbojku zbog vas, znajte da ste učinili veliku stvar za naš sport“, rekao je selektor Zoran Terzić okupljenim navijačima.

Odbojkašice i članovi stručnog štaba su pojedinačno izlazili na balkon, uz aplauz okupljenih navijača.

Posle predstavljanja ekipe intonirana je himna Srbije, koju su članovi reprezentacije i navijači zajedno otpevali.

Navijači su velikim aplauzom pozdravili najbolju igračicu turnira Tijanu Bošković i uzvikivali „MVP“.

„Jako mi je drago što treću godinu zaredom imamo priliku da budemo ovde s vama. Osetili smo vašu podršku i to nam je bio dodatni motiv da budemo još jače. Hvala vam mnogo“, rekla je Boškovićeva.

Kapiten selekcije Srbije Maja Ognjenović kazala je da je „naći prave reči i obratiti se navijačima mnogo teže nego igrati finale pred 14.000 rivalskih navijača“.

„Hvala za ljubav i podršku! Vidimo se sledeće godine na ovom istom mestu sa istim povodom (Olimpijske igre).

Srednji bloker Srbije Stefana Veljković imala je poruku za navijače.

„Hvala što ste još jednom došli da nas pozdravite. Svaki put osećaj je poseban i ima veliku emociju, nadam se da ćemo sledeće godine biti ovde svi zajedno da slavimo olimpijsko zlato“, rekla je Veljković.

Srpske odbojkašice juče su postale šampionke Evrope, pošto su u finalu sa 3:2 pobedile Tursku.

Zlatnu medalju osvojile su Maja Ognjenović, Bianka Buša, Silvija Popović, Katarina Lazović, Maja Aleksić, Mina Popović, Brankica Mihajlović, Sladjana Mirković, Stefana Veljković, Teodora Pušić, Ana Bjelica, Tijana Bošković, Bojana Milenković i Jelena Blagojević.

