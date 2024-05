Olimpijski dan 1. juna u Hajd parku

Jubilarni Olimpijski dan, 30. po redu, održaće se u Hajd parku u Beogradu u subotu pod sloganom „Na korak do Pariza“, najavio je danas Olimpijski komitet Srbije (OKS).

„Ovog puta ovaj događaj ima posebnu težinu jer smo jako blizu Olimpijskim igrama i mi ćemo na tom događaju promovisati sve ono što je vezano za Pariz i naš tim koji će nas tamo predstavljati“, rekao je na konferenciji za novinare generalni sekretar OKS Đorđe Višacki.

On je zahvalio svim partnerima Olimpijskog komiteta Srbije na podršci u organizaciji Olimpijskog dana i pozvao sve zainteresovane da se u subotu priključe druženju u Hajd parku.

Koordinator za promociju olimpijskih vrednosti OKS-a Mirjana Ivković je pozvala sve da u subotu od 12.00 dođu u Hajd park i pronađu aktivnosti za sebe.

„Priredili smo trke za sve uzraste, za decu do četiri, do osam, do 12 godina. Biće tu i naša velika porodična trka, trka za osobe sa invaliditetom, ali i trka zadovoljstva na 3.800 metara za sve uzraste. Posvetićemo i pažnju i svim našim sponzorima koji će uzeti učešće u štafetnoj trci“, rekla je Ivković.

Ona je dodala da će svi koji budu u Hajd parku moći da se isprobaju i u stonom tenisu i džudou, kao i da će biti organizovane radionice za decu kada je u pitanju edukacija o bezbednosti u saobraćaju.

Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović, osvajačica srebrne medalje sa Olimpijskim igrama u Rio de Ženeiru i bronzane na Igrama u Tokiju, istakla je da Olimpijski dan za nju nije samo jedan događaj već skup vrednosti.

„Poštovanje, prijateljstvo, izuzetnost i fer-plej – to su vrednosti koje ćemo promovisati u subotu u Hajd parku. Mislim da je ovo sjajna prilika da uživamo u tim vrednostima. Volela bih da svi dođemo zajedno sa porodicama i prijateljima i da se zabavimo, jer sport nije samo pobeda ili poraz već i zabava, prijateljstvo i poštovanje“, rekla je ona.

Na konferenciji za novinare najavljeno je i da će srpska atletičarka Angelina Topić biti ambasadorka kompanije Jafa, dugogodišnjeg sponzora OKS.

(Beta)

