Opet ga smatraju favoritom: „Đoković će igrati finale sa Federerom“

Trener Miloša Raonića Goran Ivanišević misli da će ovogodišnje finale Vimbldona igrati Novak Đoković i Rodžer Federer, prenose sportski mediji.

Đoković je do sada ovu tvrdnju opravdavao pobedama nad Tenisom Sandgrenom, Orasijom Sebaljosom i Kajlom Edmundom.

„Novak je moj izbor iz svog dela žreba da stigne do finala pre turnira i, na osnovu onoga što smo videli do sada, to mišljenje se nije promenilo“, rekao je Ivanišević Standard Sportu.

Osvajač Vimbldona iz 2001. godine kaže da se Đoković jeste mučio u četvrtfinalu Rolan Garosa, ali da je sve mnogo bolje izgledalo u Kvinsu. Đoković je u Kvinsu stigao do finala, gde je poražen od Marina Čilića posle preokreta Hrvata.

„Ako ništa drugo, te meč lopte u finalu Kvinsa koje nije iskoristio su mu možda i pomogle. Kod njega možete da vidite kako mu raste samopouzdanje u svakom meču. Na Kvinsu je možda bio malo umoran u trećem setu, ali ovde fizički izgleda dobro. A vera se pojačava i zato što je veliki broj nosilaca u njegovom delu žreba i to olakšava stvari“, rekao je Ivanišević.