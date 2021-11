Opljačkan drugi teniser sveta: Tokom meča nestao predmet vredan 200.000 evra

Ruski teniser Danil Medvedev opljačkan je tokom meča Završnog masters turnira u Torinu u kojem je poražen od Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 u setovima. Njemu je tokom meča nestao iz svlačionice skupoceni sat, koji košta čak 200.000 evra.

#Italy #Torino During the #ATP final: a 200 thousand euro watch stolen from Daniil Medvedev in the locker room.Toh: magically reappeared yesterday morning on the wrist of an ATP executive who was about to get on a plane. His name is kept as the last of the secrets of Fatima.Thief pic.twitter.com/MmcJjEoy7E

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 23, 2021