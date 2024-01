O'Saliven ljutito i uz psovke rekao Karteru da sredi svoj život

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven ljutito je i uz brojne psovke reagovao na optužbe njegovog protivnika iz finala Mastersa Alija Kartera da se ponašao odvratno tokom meča i poručio mu je da sredi svoj život.

O’Saliven je u nedelju uveče osvojio rekordni osmi trofej na Mastersu u Londonu pobedom u finalu protiv Kartera 10:7. Karter je vodio sa 6:3, ali je O’Saliven uspeo da preokrene i osvoji jedan od najprestižnijih trofeja u snukeru.

Posle meča Karter je rekao da se O’Saliven odvratno ponašao, da je tresao nos svuda po podu Aleksandar Palas Arene.

„Bilo je nekoliko stvari koje su prošle neopaženo. Pa, nije prošlo nezapaženo, ali svako ko ima oči i mozak može da vidi šta se dešava. I to je odvratno. Niko ne želi ništa da kaže, zar ne? Šmrkanje po bodu i sve to“, rekao je Karter, preneo je Skaj.

Sudija je u više navrata morao da opomene gledaoce da budu tiši, a Karter, koji je u poslednja četiri frejma osvojio samo 41 poen, pojedine navijače nazvao je moronima.

„Dovoljno je teško pobediti (O’Salivena). Ali kada su tu ljudi koji viču kada se pripremate na udarac i govore glupe stvari u važnim trenucima, pošto polovina njih nema mozga, to je smešno. Bilo je morona u publici. Ovo je zaista neverovatno“, naveo je Karter.

O’Saliven je bio izuzetno ljut kada je čuo Karterovu izjavu, pokazao je srednji prst, psovao je i nije se dugo zadržao na konferenciji.

„Baš me briga. Znate kakav je, svi znaju kakav je. Ima problema. Zašto ima j….ih problema sa mnom? Ja nemam s njim. Nije me briga, imaj m..a. Baš me briga, što više to iznosi, svaki put ga sve više kažnjavam. Apsolutno. On sebi kopa grob, mora da sredi svoj j…ni život“, rekao je O’Saliven.

„To je to, rekao sam svoje. Neću više da zaobilazim, da idem kao po jajima zbog nekog takvog. Igrati snuker protiv nekog takvog je noćna mora. On nije dobra osoba. Ne ostavlja prijatnu atmosferu za stolom. Rekao sam svoje, a vi ćete napisati šta ćete napisati. Nije me briga, rekao sam sada, gotovo je. Kraj konferencije? Pretpostavljam da imate naslove, zar ne?“, naveo je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.

O’Saliven sada ima 23 trofeja triple krune, pet više od Stivena Hendrija.

On je rekoder Mastersa i Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva sa po osam trofeja, dok je do sada sedam puta osvajao titulu svetskog šampiona. Sedam titula svetskog prvaka ima i Hendri.

Svetsko prvenstvo je u aprilu na Krusiblu u Šefildu i O’Saliven će pokušati da postane tek četvrti igrač koji je u istoj sezoni osvojio sva tri trofeja triple krune, posle Stiva Dejvisa, Stivena Hendrija i Marka Vilijamsa.

Karter nema nijednu titulu iz trofeja triple krune. On je u 19 mečeva samo jednom pobedio O’Salivena.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.