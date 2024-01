O'Saliven: Ne planiram da se povučem, ali ne uživam u svojoj igri

Sedmostruki svetski šampion Roni O’Saliven rekao je danas da ne planira da završi karijeru, ali da više ne uživa u snukeru i svojoj igri i da se muči na turnirima.

On se danas plasirao u polufinale Svetskog Gran prija u Lesteru, pobedom protiv Garija Vilsona 5:1 i ostvario 12. uzastopnu pobedu u takmičarskim mečevima.

„Uvek ću naći razloge da igram i reći da ću to uraditi zbog ovoga ili onoga. Nikada nisam mislio da zaista želim ovo da radm. Bilo je trenutaka kada sam leteo i bilo je sjajno i tada pomisliš: ‘Ja sam na vrhu sveta’. Nije bilo dovoljno dobre forme. Osećam kao da igram na autopilotu. Imao sam sreće što sam tu poslednjih 10 ili 12 godina, otkako sam počeo da radim sa (sportskim psihijatrom) Stivom Pitersom. Srećan sam zbog toga, ali dođete u moje godine i uvek ima razloga da nastavite“, rekao je O’Saliven za ITV, preneo je Jurosport.

On je dodao da postoje razlozi koji ga podstiču da nastavi da igra, ali da nije siguran da li su vredni toga.

„Ne kažem da ću da se povučem, pošto svi pitaju kada ćeš se povući, nikada nisam izgovorio tu reč, pa nemojte da me citirate. Ali ne uživam u mom snukeru, ne. Teško je otići kada i dalje pobeđujete. Tu je onaj glasić u glavi koji te tera da pomisliš – ako uspem da dovedem svoju igru upola kako treba, prošetaću se turnirima“, rekao je 48-godišnji O’Saliven.

O’Saliven ima jednu od najuspešnijih sezona nakon što je osvojio Masters u Šangaju, Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva i Masters u Londonu, ali je nezadovoljan svojom igrom.

„Nije lepo kada izađeš za sto i pobediš nekoga ko zaista želi tu pobedu. Ne osećam se dobro zbog toga pošto se ovi momci zaista trude. Osećam se loše što pobeđujem ljude koji to (pobede) toliko žele. Nije u redu. Ko zna da li će Svetsko prvenstvo biti poslednje. To je za mene najgori turnir. Ne smetaju mi oni koje niko ne gleda. Ne morate da idete na konferenciju za medije. Možete da se pojavite, igrate kao magarac i niko ne primeti“, naveo je on.

„Na velikim turnirima sve se na neki način preispituje i osećate da morate da se izuzetno potrudite. Ja se trudim, ali mi je dosta toga. Srećan sam, zadovoljan sobom, ali se mučim na ovim turnirima i zbog svoje igre“, dodao je O’Saliven, koji se smatra najboljim snukerašem u istoriji.

On je najavio da će posle turnira u Lesteru pauzirati i propustiti Masters u Nemačkoj i Otvoreno prvenstvo Velsa.

U polufinalu Svetskog Gran prija O’Saliven će u subotu igrati protiv Ding Đunhuija iz Kine, koji je pobedio sunarodnika Džanga Andu sa 5:2.

(Beta)

