O'Saliven: Osvojio sam sedmu svetsku titulu samo zbog TV ekipe

Britanski snukeraš Roni O’Saliven rekao je da je ove godine osvojio sedmu titulu svetskog šampiona samo zato jer mu je bilo žao televizijske ekipe koja ga je pratila tokom čitavog turnira u Šefildu na snimanju dokumentarnog filma.

O’Saliven je 2. maja osvojio sedmu titulu svetskog šampiona i izjednačio rekord Stivena Hendrija, pobedom u finalu protiv Džada Trampa 18:13.

U razgovoru sa medijima na otvaranju sopstevene snuker akademije u Singapuru, prvi igrač sveta rekao je da nije imao lični motiv za osvajanje titule.

„Odavno sam odlučio – ako sam zbog nečega pod prevelikim pritiskom ili ako u nečemu ne uživam, da je možda bolje da izgubim i pustim nekog drugog da zauzme to mesto. I to sam osećao tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva. Nisam zapravo uživao. Ali, pratila me je televizijska ekipa i pomislio sam da je bolje da se baš potrudim zbog njih, pošto me prate“, rekao je O’Saliven, preneo je Jurosport.

„I zbog toga sam i osvojio titulu. Ne zato što sam želeo da je osvojim. Jednostavno mi je bilo žao televizijske ekipe“, naveo je 46-godišnji svetski pravak.

O’Saliven je svih 17 dana turnira bio ozvučen, a televizijskoj ekipi je bio dozvoljen pristup i iza scene, kako bi snimila njegov nastup za stolom i van njega na najvećem snukeraškom takmičenju.

O’Saliven bi novu sezonu trebalo da počne 4. jula u Lesteru u Ligi šampiona.

On je rekao da planira da otvori više akademija u Kini i na Tajlandu kako bi učestvovao u popularizaciji snukera u Aziji, ali da mu snuker nije prioritet.

„Ne zanima me toliko snuker. Volim da igram, ali osim toga, ne mešam se u to… Ne znam šta se zapravo dešava u svetu snukera“, naveo je O’Saliven.

On je takodje rekao da svojoj deci nikada ne bi preporučio da se profesionalno bave snukerom, pošto bi mnoge stvari u tom sportu trebalo da se poprave.

(Beta)

