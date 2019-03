O'Saliven osvojio titulu u Velsu i vratio se na prvo mesto svetske rang-liste

Britanski snukeraš Roni O’Saliven osvojio je večeras titulu na turniru u velškom Landidnu pošto je u finalu pobedio Australijanca Nila Robertsona sa 13:11 i vratio se na prvo mesto svetske rang-liste.

Petostruki svetski šampion se izjednačio sa sedmostrukim svetskim šampionom Stivenom Hendrijem po broju osvojenih rangirnih titula – 36.

On je sinoć, posle prvog dela meča vodio sa 5:3, ali je Robertson danas počeo bolje i izjednačio je na 8:8. Australijanac je zatim ponovo izjednačio na 10:10, ali je O’Saliven brejkom od 83 osigurao pobedu.

O’Saliven se prvi put od 2010. godine vratio na prvo mesto svetske rang-liste, koje je preuzeo od Marka Selbija.

On je rekao da je postati svetski broj jedan sa malim brojem odigranih turnira u odnosu na druge igrače „jedno od najboljih dostignuća u sportu“.

„Nikada me to nije vuklo (prvo mesto), ali da jeste, verovatno bih učestvovao na još nekim turnirima. Čestitam Nilu, on i Džad Tramp su ove sezone najbolji, zajedno sa mnom. Biću iznenadjen ako neko od nas ne osvoji Svetsko prvenstvo“, rekao je O’Saliven.

(Beta)