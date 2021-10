O'Saliven zbunjen novom generacijom snukeraša

Šestostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven rekao je da je zbunjen novom generacijom snuker igrača koji dolaze u sport i da veruje da mnogi problemi potiču od ega i lažnog osećaja samopouzdanja.

O’Saliven, koji je profesionalac od 1992. godine, odavno sumnja u mladje zvezde koje su se pojavile na profesionalnim takmičenjima bez prethodnog iskustva u amaterskim i omladinskim takmičenjima.

On je priznao da nije previše impresioniran i da ti igrači verovatno previše veruju u to koliko su dobri.

„Ima mnogo dobrih igrača, ali mislim da je problem današnjeg snukera ono što vidim kod mnogih igrača. Oni dolaze bez mnogo iskustva u amaterskim ili juniorskim takmičenjima i ego se aktivira: ‘Ja sam profesionalac i igram u prvom kolu protiv Marka Vilijamsa’, a nisu zaista toliko dobri. Neki igrači sada igraju jer je turnir otvoren za svakoga. Tu su cele godine i teško je spustiti taj ego“, rekao je O’Saliven za Eurosport.

„Kada si mlad igrač, iz nedelje u nedelju igraš, onda te pobede u naredne dve ili tri nedelje i tvoj ego je pod kontrolom, pošto si poštovao igru i igrače i nivo na kome treba da se igra. Neke ljudi koje vidim na turu, pitam se kako su zapravo došli tamo. Gde ih nalazite? U nekim slučajevima nemaju iskustva na amaterskom i juniorskom nivou, ne znam, to me zbunjuje. To je jedan od razloga zbog kojih ne gledam mečeve“, dodao je on.

Rekorder po broju rangirnih titula (37) rekao je da gleda mnogo snukera, ali ne moderan snuker.

„Pre mnogo godina, kada postaneš profesionalac, ti si to zvanje zaslužio. Sada je to otvoreno za svakoga. Nezgodno je. Mislim da smo ja, (Mark) Vilijams i (Džon) Higins prošli najbolje godine, fizički i psihički nismo igrači kakvi smo bili pre šest, sedam, 10, 15 godina, nema šanse. Ali imamo iskustvo, pedigre, sposobnost da verujemo u svoje mogućnosti. Nismo došli iz privilegovane situacije, morali smo da prodjemo juniorsko takmičenje, amatersko, bili smo pobedjivani, ego nam je bio na mestu“, rekao je O’Saliven.

„Takve stvari stvaraju karakter igrača. Danas, mnogi igrači su zaista dobri igrači, ali nemaju tu osnovu, nisu prošli kroz te faze koje bi od njih napravile igrače koji će dugo postojati. Oni su veoma neiskusni, verovatno veruju u sebe previše, da su toliko dobri i to može biti opasna stvar. Pre bih bio igrač koji ne veruje koliko je dobar, pošto sada na turnirima imate igrače koji misle da su bolji nego što zaista jesu. To je opasan način razmišljanja, a pravi karakter možete steći samo ako ste iskusili sve nivoe igre i cenite je“, dodao je 45-godišnji snukeraš.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.