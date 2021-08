„Ostavljaš bez daha“: Nikad izazovnija Ana Ivanović oduševila sve (foto)

Ana Ivanović je kao sportistkinja uvek javnost oduševljavala sjajnim rezultatima, ali i izgledom, a skromnost je bila i ostala njena najveća vrlina.

Otkako je prestala sa profesionalnim bavljenjem tenisom, lepa brineta se posvetila životu u kome s ponosom ističe da je srećna supruga i majka, a skoro svakodnevno svoje pratioce na društvenim mrežama oduševljava sjajnim modnim izdanjima i širokim osmehom.

Tako je i ove subote Ana odlučila da objavi svoje nove fotografije, koje su izazvale brojne reakcije njenih fanova.

Get up.

Dress up.

Show up.

And never give up! 💪🏽❤️

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) August 14, 2021