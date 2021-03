Ostojić još godinu dana u Partizanu

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Bojan Ostojić produžio je danas saradnju sa klubom na još godinu dana, saopštili su crno-beli.

Iskusni defanzivac došao je u Humsku 2016. godine i do sada odigrao 155 utakmica, osvojio duplu krunu u sezoni 2016/2017 i još dva trofeja Kupa Srbije.

„Biti lojalan klubu i spreman da u svakom trenutku odgovoriš zahtevima trenera i institucije kakav je FK Partizan je ono što se uvek i svuda najviše vrednuje. Stoga mi je posebno drago što smo danas produžili ugovor sa Bojanom Ostojićem, koji je u klubu već pet godina i koji zna kako se nosi i koliko je težak dres Partizana. Zato mu još jednom iskreno čestitam i želim puno uspeha u godini koja je pred njim”, rekao je direktor Miloš Vazura za klupski sajt.

Ostojić je priznao da je potpisivanje ugovora i za njega bilo veliko iznenađenje.

„Ne mogu da kažem da se nisam negde potajno nadao, ali bio sam svestan da sam već dosta dugo u Partizanu, da dolaze i drugi igrači i da je to u fudbalu neki normalan proces. Stoga mi je ovaj ugovor još draži, jer je došao na inicijativu šefa Stanojevića koji važi za surovog profesionalca, koji iz svakog igrača izvlači maksimum i za koga je jedina mera isključivo rad, odnos na terenu i profesionalni odnos prema ekipi. Zahvalan sam njemu i ljudima iz kluba na poverenju koje mi je ukazano. Ono što sigurno mogu da obećam je da ću, kad god to bude odlučio, biti tu za njega, za tim i teren, baš kao i do sada“, rekao je Ostojić.

(Tanjug)

