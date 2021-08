Otkriven stvarni razlog Nadalovog povlačenja sa US opena

Španski teniser Rafael Nadal odlučio je da zbog povrede završi sezonu i ne igra na US openu, što je pokrenulo priče o njegovim problemima, o kojima po saopštavanju Rafine odluke pišu španski mediji.

Rafael Nadal je kroz celu karijeru imao problem sa povredama, a kolena su se uvek navodila kao „slaba tačka“, i to toliko da se čak pisalo da „ne može da vozi kola kada se završi sezona, jer ima nesnosne bolove u kolenima“. Ali, situacija je, zapravo, ozbiljnija jer španski as ima jednu retku bolest, koja se sada, po svoj prilici, razbuktala. A kako nije nimalo naivna, bolovi koje trpi postaju sve nesnosniji.

Rafa has called time on his 2021 ATP Tour season, recovering from a foot injury.

