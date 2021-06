„Ovaj dečko ima problem sa besom“: Novakov mrzitelj odmah napao Đokovića

Novak Đoković jednostavno ne može da sakrije emocije na terenu, ali na izlive besa kakve je imao tokom četvrtfinalnog meča na Rolan Garosu nismo navikli od njega.

Kulminiralo je tokom četvrtog seta, odnosno na samom finišu meča protiv Matea Beretinija.

U tim momentima se lomilo da li će i četvrti set ići u tajbrejk, ili će Đoković konačno doći do pobede.

Tajbrejk Novak nikako nije žele, pošto se tako završio prethodni set u korist Beretinija. Radovao se svakom poenu Đoković kao da je za pobedu, a kada je pobedio, usledio je urlik koji se prelamao pustim ulicama Pariza usled policijskog časa.

Ovakve reakcije Đokovića delom leže i u publici koja je pretežno bila na strani Matea Beretinija kao autsajdera u četvrtfinalu grend slema.

U žaru borbe je Đoković čak i polomio jednu od reklama postavljenu pred terena, nakon što nije bio zadovoljan načinom na koji je udario lopticu.

A čim je to uradio, na Tviteru se oglasio Ben Rotenberg, novinar Njujork Tajmsa, u srpskoj javnosti poznat kao „Novakov mrzitelj“, koji je odmah napisao da „ovaj dečko (Đoković) ima problema s kontrolom besa“.

Po završetku meča, Rotenberg je nastavio svoju tiradu o Đokovićevom ponašanju:

„Prethodni tvit je poslat pre proslave meč lopte, kad je slomio reklamu pored terena. Diskvalifikacija s US Opena 2020. nije bila loša sreća (baksuz). To je bila logična kulminacija jedne karijere nemarnog ponašanja na terenu jednog velikog šampiona koji se redovno izbezumi (razbesni)“.

