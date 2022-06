Ovo se nije desilo 18 godina: Da li je ovo početak kraja „velike trojke“ (foto)

Niko od članova teniske „velike trojke“ nije u prva dva mesta ATP rang liste prvi put posle 18 godina.

Od 13. juna Novak Đoković više nije prvi reket planete, pošto su ga prestigli i Saša Zverev i Danil Medvedev.

Đoković zauzima treće mesto, Nadal je četvrti, a Federer čak 68, čime je „velika trojka“ ispisala negativne stranice svoje istorije.

Naime, ovo je prvi put još od 10. novembra 2003. da niko od njih trojice nije na prvom ili drugom mestu svetskog poretka – odnosno 18 godina i šest meseci nakon što se to prvi put desilo, kada je Švajcarac bio treći.

1. Medvedev

2. Zverev

3. Djokovic@DaniilMedwed retakes the lead and @AlexZverev is second for the first time! 🏁 pic.twitter.com/I9IDphU8At

