Ozilova ženidba: Prelepa „istanbulska nevesta“ i „čudan stajling“ mladoženje, Erdogan kum (foto, video)

سلااام صبح شنبتون بخیر🙋🏻‍♀️ دیروز تو استانبول هتل چهار فصل مراسم عروسی فوتبالیست #مسعود_اوزيل بازیکن‌تیم فوتبال رائال بود( مسعود ازیل اصالتا ترکه ولی آلمان به دنیا اومده و تو‌تیم ملی آلمان بازی میکرده )با #امینه_گولشه که چند سال قبل دختر شایسته ترکیه شده و بعد هم بازیگر احتمالا عروس رو‌تو سریال های ترکیه دیدین خیلی نازه من دوسش دارم 😍 ✅لباس عروس رو من خیلی دوست دارم چون من کلا ساتن ساده با این مدل یقه (دلبری) و دنباله خیلی دوست دارم ✅میکاپش که عروس انقدر زیباست که بدم‌بود به چشم نمیومد ✅شینیون و‌تاجش هم بد نیست از نظر من ولی میتونست بهترم باشه و ✅ویدئوشون رو هم دوست دارم به خاطر اینکه کاره عجیب غریب نمیکنن و‌حس واقعی خودشون رو‌نشون میده ♥️ شما نظرتون رو‌ بهم‌بگین . . . . @m10_official @gulseamine