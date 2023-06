Partizan bolji od Zvezde za 1:0 u finalu ABA lige

Košarkaši Partizana poveli su sa 1:0 u finalu plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde, pošto su večeras na svom terenu sa 88:80 (29:21, 27:15, 17:25, 15:19).

Pred više od 18.000 navijača u Beogradskoj areni, crno-bele je do pobede vodio Zek Ledej sa 24 poena i pet skokova, a pratio ga je Kevin Panter sa 19 poena.

U redovima Zvezde najbolji su bili Ognjen Dobrić sa 17 i Fakundo Kampaco sa 15 poena.

Partizan je bolje počeo meč i, predvođen raspoloženim Panterom i Ledejom, vrlo brzo je stigao do dvocifrene prednosti (24:14). Crno-beli su posle prvih deset minuta vodili 29:21, da bi u drugoj deonici ta prednost narasla i do plus 22 (54:32).

Izabranici Željka Obradovića su u prvom poluvremenu ubacili devet od 12 trojki, kontrolisali su dešavanja na terenu i na veliki odmor otišli s velikih 56:36. Najzaslužniji za to bili su Ledej sa 20 i Panter sa 11 poena, dok u redovima crveno-belih nije bilo igrača sa dvocifrenim učinkom.

Zvezda je bolje otvorila treću četvrtinu i do polovine tog dela igre je prišla na 12 poena zaostatka (61:49), ali je Partizan odgovorio preko Smailagića i nije dozvolila gostujućem timu da razliku spusti ispod deset.

Trojkama Kampaca i Dobrića, Zvezda je u finišu treće deonice došla na minus 10 (71:61), ali je Partizan zakucavanjem Lesora na poslednji odmor otišao sa 12 poena viška na svom kontu.

Crveno-beli su pretili i u poslednjoj deonici, prišli su najpre na minus šest (83:77), potom trojkom Bentila i na minus pet (85:80) na 32 sekunde pre kraja, ali nisu uspeli da preokrenu rezultat.

Finalna serija se igra na tri pobede, a drugi meč je na programu u četvrtak, ponovo u Beogradskoj areni.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.