Partizan izgubio od Monaka u Beogradu

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Monaka sa 68:72 (13:21, 13:19, 12:14, 30:18) u trećem kolu Grupe E Evrokupa.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Aleksej Nikolić sa 16 poena, dok je Džok Lendejl postigao 14.

Monako je do pobede predvodio Džarod Džons sa 16 poena, dok je Pol Lakomb dodao 12.

Gosti su od starta utakmice nametnuo svoj ritam igre i konstatno je bio u vodjstvu, dok crno-belima, s druge strane, apsolutno ništa nije polazilo za rukom. Partizan se mučio u napadu, teško je stizao do poena, a jedini raspoloženi bio je Nikola Janković. Gostujući tim je sredinom druge deonice stigao i do dvocifrene prednosti (17:27), a na veliki odmor je otišao sa plus 14 (26:40) zahvaljujući trojci Džonsa uz zvuk sirene.

Ništa se nije promenilo ni na početku treće deonice. Redjali su se promašaji i greške Partizana, pa je francuski tim tri i po minuta pre kraja došao i do 20 poena prednosti – 30:50.

I pored velikog zaostatka, Partizan se borio do kraja i u poslednjoj četvrtini je uspeo da učini meč neizvesnijim. Nošeni velikom podrškom sa tribina, agresivnijom odbranom i boljim šutem za tri poena crno-beli su prišli na pet poena zaostatka (64:69), ali je Nidam trojkom minut pre kraja praktično stavio tačku na utakmicu.

Monako je prvi na tabeli Grupe E Evrokupa sa dve pobede i porazom, dok Partizan ima trijumf i dva poraza.

(Beta)