Partizan na korak od titule u ABA ligi, vodi 2:0 protiv Zvezde

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu sa 87:78 (23:22, 21:22, 24:18, 19:16), i tako poveo sa 2:0 u finalnoj seriji regionalne ABA lige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Alen Smailagić i Džejms Naneli sa po 15, Kevin Panter i Matijas Lesor sa po 13 i Zek Ledej sa 12 poena.

Najbolji kod Zvezde bio je Nemanja Nedović sa 21 poenom, a jedini dvocifreni bio je još samo Ognjen Dobrić sa 11 poena.

Za razliku od prvog meča u kojem je Partizan dominirao u prvom poluvremenu, prvih 20 minuta večerašnje utakmice je bilo neizvesno.

Crno-beli su u prvoj četvrtini, zahvaljujući raspoloženom Smailagiću, imali u dva navrata šest poena prednosti, da bi nastavak poluvremena protekao u egalu pa su ekipe na veliki odmor otišle rezultatom 44:44.

Smailagić je u tom delu igre predvodio Partizan sa 15 poena, koliko je na drugoj strani ubacio Nedović.

Na početku treće deonice ekipe su se smenjivale u vođstvu, da bi Partizan potom poenima Lesora i Nanelija otišao na do tada maksimalnih plus osam (59:51). Domaći tim je do kraja tog dela igre zadržao prednost, imao je i plus devet, da bi u poslednjih deset minuta ušao s vođstvom 68:62.

Zvezda na startu poslednje četvrtine nije uspela da iskoristi nekoliko lošijih napada Partizana i dodatno se približi, pa su crno-beli posle četiri vezana poena Anđušića ponovo otišli na plus devet (74:65). Izabranici Željka Obradovića su do kraja meča odbili svaki nalet crveno-belih, pa treću utakmicu dočekuju sa 2:0 u seriji.

Treća utakmica finalne serije, koja se igra na tri pobede, na programu je u nedelju od 20.30 kada će domaćin biti Crvena zvezda.

(Beta)

