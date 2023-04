Partizan savladao Zadar u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostovanju ekipu Zadra sa 88:78 (24:15, 25:15, 15:25, 24:23), u utakmici poslednjeg 26. kola regularnog dela ABA lige.

Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Džejms Naneli sa 18 poena, Kevin Panter je postigao 15 poena, dok su po 13 poena dodali Matijas Lesor (pet skokova) i Dante Eksum.

Huan Dejvis je bio najefikasniji u domaćem timu sa 22 poena, uz osam skokova, Luki Božiću je nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl (13 poena, 13 skokova i devet asistencija), a po 13 poena i pet skokova su upisali Dario Drežnjak i Arijan Lakić.

Partizan je od početka bio u vođstvu i već posle četiri minuta imao prednost od sedam poena (11:4).

Zadar je odgovorio serijom 5:0, koja je zaključena trojkom Dejvisa, da bi u nastavku prve četvrtine crno-beli ponovo preuzeli kontrolu.

Četvrtina je završena poenima Eksuma za plus devet Partizana (24:15), a cela druga deonica protekla je u dvocifrenoj prednosti gostiju.

Tri minuta pre kraja prvog poluvremena trojkom Alena Smailagića odlaze na do tada maksimalnih plus 19 – 45:26, a do kraja deonice crno-beli su zadržali prednost (49:30).

Poveo je Partizan početkom treće četvrtine sa 21 poenom razlike, nakon što je trojku pogodio Panter. Od tog momenta Zadar je zaigrao bolje i serijom 18:6 na kraju četvrtine prišao na minus devet (64:55).

U poslednjoj deonici Partizan nije dozvolio rivalu da dođe do potpunog preokreta i lako je upisao 15. uzastopnu pobedu u ABA ligi.

Partizan je na prvom mestu ABA lige sa 23 pobede i dva poraza. Crno-beli će prvo mesto pred plej-of osigurati ukoliko pobede Budućnost u Podgorici u zaostalom meču.

Zadar se nalazi na sedmom mestu sa 11 pobeda i 15 poraza, a u plej-of će se plasirati ukoliko Split večeras izgubi od Crvene zvezde u Beogradu.

(Beta)

