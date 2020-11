Partizan slavio protiv Huventuda za drugu pobedu u nizu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Huventuda sa 78:75 (18:19, 23:14, 22:16, 15:26), u odloženoj utakmici šestog kola Evrokupa.

Partizan je upisao četvrtu pobedu, drugu uzastopnu, u sedam odigranih mečeva, dok Huventud sada ima skor 5/2.

Najefikasniji u redovima crno-belih bio je Nemanja Gordić sa 16 poena, 13 je dodao Kodi Meler-Mekintajer, Rašon Tomas je ubacio 11, a Nemanja Dangubić poen manje.

U španskoj ekipi najbolji je bio Šon Doson sa 19 poena, a najbolje su ga pratili Ćabi Lopes Arostegi i Vladimir Brodžijanski sa po 16 poena.

Huventud je bolje počeo meč, imao je prednost tokom cele prve četvrtine i manje je grešio, pa je na prvi odmor otišao sa košem prednosti – 18:19.

Poenima Gordića u poslednjoj sekundi završena je prva deonica, druga je počela poenima Jankovića, Pejdža i Tomasa za preokret Partizana – 26:19.

Crno-beli su sačuvali prednost do kraja druge četvrtine, na poluvremenu su imali plus osam (41:33), da bi početkom treće deonice, posle vezanih trojki Zagorca i Meler-Mekintajera, stigli i plus 13 – 49:36.

Gordić je poenima „zatvorio“ i treću četvrtinu, a potom trojkom „otvorio“ poslednju za plus 14 (66:52) i kada je delovalo da će Partizan prelomiti meč usledio je pad u igri crno-belih.

Stao je napad Partizana, redjale su se greške, što je Huventud iskoristio i malo po malo prišao na samo dva poena zaostatka (74:72). Medjutim, crno-beli su uspeli da sačuvaju prednost do kraja i upišu drugu pobedu.

Partizan će u narednom kolu Evrokupa dočekati Bahčešehir, dok će Huventud gostovati u Veneciji.

(Beta)

