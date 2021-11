Partizan sutra u Andori za četvrtu pobedu u nizu u EK

ANDORA – Košarkaši Partizana sutra od 20 sati gostuju Andori u četvrtom kolu grupne faze Evrokupa.

U prva tri kola takmičenja, crno-beli su savladali Hamburg, Turk Telekom i Huventud, dok je Andora nakon startnog poraza od Lokomotive u Krasnodaru, savladala Trento i Hamburg.

Trener Željko Obradović rekao je da njegov tim čeka interesantno gostovanje Andori.

„Interesantno putovanje. Promenićemo nekoliko prevoznih sredstava. Lepo putovanje… Ekipa Andore voli da igra u tranziciji, pokšavaju preko svojih plej igrača da reše što pre situacije, posebno ako imaju višak igrača u kontranapdaju. To je prva stvar koju treba da uradimo, da zaustavimio njihovu tranziciju. Posle toga, u igri pet na pet, da sprečimo blokade za šutere, tj. šuteve za tri poena, kao i da iskontrolišemo skok. To bi trebalo da budu ključne stvari na utakmici. Ako to uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu“, rekao je Obradović.

Košarkaš Alen Smailagić koji je propustio poslednju utakmicu ABA lige biće u sastavu za sutrašnji duel, dok se bek Aleksa Avramović nada nastavku dobrih rezultata i partija.

„Čeka nas teško gostovanje i možda najteže u sezoni, gde ćemo imati dva leta i dug put od Barsleone do Andore. Znamo da je to jedna tipična španska ekipa koja igra sa dosta trčanja i igra jednu dobru košarku u poslednje vreme. Znamo od koga preti najveća opasnost, spremamo se. Čekaju nas dva teška gostovanje prvo Andori, pa Zvezdi. Nadam se da ćemo prikažati igru i energiju iz prethodnih utakmica, u kojima nemamo poraz. Nadam se da će tako ostati i posle ovog meča“, rekao je Avramović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.