Partizan u srcu, ali sam porodicno i poslovno vezan za Madrid

MADRID – Partizan je klub koji je meni u srcu, ali moj život je porodično i poslovno vezan za Španiju i ne planiram povratak u Srbiju, izjavio je legendarni fudbaler Predrag Mijatović.

Čuve ni napadač crno-belih i Real Madrida u ekskluzivnom intervjuu Tanjugu istakao je da je video kako se njegovo ime „provlači“ za poziciju sportskog direktora fudbalskog kluba, u kontekstu cele situacije u Sportskom društvu, ali ističe da su njegovi planovi za bližu budućnost usmereni na Madrid.

„Žao mi je što se dešavaju stvari koje nisu pozitivne, niti za sportske rezultate, niti institucionalno. Informacije koje imam dobijam preko štampe i ne bih mogao da kažem nešto konkretnije. U svakom slučaju kao partizanovac sam raspoložen da pomognem onoliko koliko mogu“, ističe Mijatović.

Uvek kad su takve situacije u Partizanu bile poslednjih godina provlači se moje ime, međutim, jedan takav korak iziskuje maksimalnu fizičku prisutnost, naglašava on.

„Vođenja sportskog projekta jednog velikog kluba kao što je Partizan nemoguće je raditi iz daljine, tako da kao partizanovac i neko ko voli klub, apsolutno sam raspoložen da pomognem, ali sa distance“.

Taj posao se radi duboko involviran, prve godine bukvalno 24 sata dnevno, dok se stvari postave na svoje mesto, objašnjava Mijatović, koji je svakako kompetentan da govori na tu temu jer je kao sportski direktor radio u velikom Real Madridu.

„Naravno, u takvom nekom procesu morali bi i da se vuku potezi koji nisu popularni, ali da ne ulazim sad u detalje. Kao partizanovac želim im svima sve najbolje, ali ja sam mnogo daleko da bih mogao u ovom trenutku da razmišljam na tu temu“.

Što se tiče situacije u Sportskom društvu i tog „rata“ nisam konkretno upoznat, pratio sam samo putem štampe, kaže čuveni fudbaler.

„Sa Ostojom Mijailovićem sam prijatelj, nekoliko puta smo se viđali ranijih godina, čak sam i izjavio da dobro vodi košarkaški klub. Međutim, u ovoj situaciji sam distanciran, nisam bio u kontaktu ni sa Ostojom, ni sa Miloradom Vučelićem“, jasan je Mijatović.

Još jednom naglašsava da ne razmišlja o tome da prihvati bilo kakvu ponudu, odnosno konkretno FK Partizana, iako je, kako kaže, jako veliki partizanovac.

„U ovom trenutku ne razmišljam o povratku i Srbiju iz porodičnih i poslovnih razloga koji me vezuju za Španiju“, kaže Mijatović.

Ali, zato je jako dobro upućen u dešavanja u prvom timu Partizana otkad je prvi trener postao njegov nekadašnji saigrač Gordan Petrić.

„Sa Petrićem me veže višedecenijsko prijateljstvo, igrali smo zajedno devedesetih u Partizanu, bili smo zajedno i u onoj omladinskoj reprezentaciji u ČIleu, poznajemo se čitavu večnost i jako mi je drago što je dobio šansu da bude trener“.

Znam koliko voli Partizan, kao i svi mi koji smo bili u klubu i nosili crno-beli dres, podseća Mijatović.

„Ima puno kvaliteta, posebno tu neku mirnoću u kriznim momentima, kada ekipa ne pruža što se od nje očekuje i mislim da je pravo rešenje. Uostalom, otkad je došao sve ide nekako na bolje. Kao njegov prijatelj želim mu sreću i da se vrati mogućnost da se bori za titulu“, navodi Mijatović.

Dodaje da veruje da je sa Petrićem na klupi moguće da Partizan prekine petogodišnju dominaciju Crvene zvezde.

„Znam koliko je ambiciozan, verujem da sve to može, pogotovo što ove sezone titula donosi direktan plasman u Ligu šampiona, što je sjajno ne samo za igrače, nego i za klub, za finansije, jer plasman u Ligu šampiona donosi prilično veliku količinu novca“.

Nezaobilazna tema bili su i neuspesi Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno Partizana u Ligi Evrope.

„I Zvezda i Partizan su ove sezone očekivali više. Zvezda je imala veliku priliku da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona, što bi bila izuzetna stvar i za klub sa finansijske strane i za afirmaciju igrača. Međutim, imali su lošu sreću i u tom poslednjem koraku nisu uspeli da urade ono što su svi očekivali i što su oni verovali. Žao mi je, ja jesam partizanovac, ali kad su međunarodne utakmice u pitanju, naravno da želim da Zvezda pobedi“.

Što se tiče Partizana, bila je prilika da se uđe u Ligu Evrope, ali eto zbog lošeg starta, krize rezultata nije se moglo više.

„Ipak, Liga konferencija je ozbiljno takmičenje i treba da urade sve da ostave dobar utisak. Nadam se da će sa Gordanom Petrićem uspeti da naprave nešto značajnije, bar kad je Evropa u pitanju“, optimističan je Mijatović.

A sa dosta optimizma u Srbiji se očekuje i Mundijal u Katar, nakon fantastičnih kvalifikacija tima koji predvodi Dragan Stojković Piksi.

„Sa Piksijem sam veliki prijatelj, naravno da smo u kontaktu, kroz cele kvalifikacije, do dana današnjeg pričamo o fudbalu. Napravio je neverovatan posao, od samog početka je verovao da će ekipa izboriti direktan plasman na Mundijal, što je u jednom trenutku bilo i malo neverovatno, ali poznavajući njega, onoliko koliko je ambiciozan, koliko su mu jasne ideje i koliko je znao šta hoće od tima, lično nisam bio iznenađen i jako mi je drago što je Srbija izborila direktan plasman u jednoj tako kvalitetnoj i teškoj grupi“,

Pričamo o Kataru, o Svetskom prvensvu, ne moram da mu dajem nikakve savete, on zna šta sve treba da uradi da najbolje pripremi ekipu, naglašava Mijatović.

„Kroz nekoliko razgovora video sam da veruje u te momke, što je fenomenalna stvar i Srbija može, ako sve bude išlo kako treba, a ja se nadam da hoće, u stvari siguran sam da hoće, Srbija može da bude iznenađenje Svetskog prvenstva. Kroz kvalifikacije su pokazali da mogu da pobede i najjače timove kao što je Portugal. Ambicije ne nedostaje, način na koji Piksi razgovara sa igračima, motiviše ih, govori da Srbija može da bude iznenađenje, naravno uz jako bitan faktor sreće koji je izuzetno važan na turnirskim takmičenjima, da igrači budu zdravi, u formi i pokažu ono što svi od njih očekuju. Želim im, naravno, puno sreće“.

Mijatović kaže da se često u poslednje vreme provlači ta tema o preopterećenosti igrača, što je i razumljivo.

„To je današnji fudbal. Igrači se ponekad bune, ali i oni su svesni svega, teško je tu bila šta promeniti i uveren sam da će to na neki način ostaviti traga i na Mundijal u Kataru. Mislim da će igrači ovih par meseci biti pravi profesionalci, voditi računa o svemu jer takav ritam iziskuje činjenica da je Mundijal u periodu koji je ranije bio neshvatljiv. Razgovaram često sa igračima, malo se žale, ali svesni su koliko je važan Mundijal“, konstatuje Mijatović.

On je prokomentarisao šanse Real Madrida da odbrani titulu u Ligi šampiona.

„Počela je Liga šampiona i Real Madrid je kao i obično startovao dobro – dve utakmice, dve pobede. Bez neke briljantne igre, ali svakako vrlo pozitivno jer kao što znate svaka pobeda nagrađena je od UEFA. U ovoj fazi takmičenja rano je prognozirati ko je favorit za osvajanje LŠ. Ima tu nekoliko velikih timova koji pretenduju da urade ono što je Real Madrid na briljantan način uradio prošle sezone, ali biće mnogo jasnije posle grupne faze“. Mada, ako bismo analizirali prošlu sezonu prosto je neverovatno kako je Real Madrid eliminisao i PSŽ i Čelsi i Mančester Siti i na kraju i Liverpul u finalu, dodaje Mijatović.

„Često su me pitali kako su uspeli, u čemu je tajna, toliko vere, hrabrosti, ali jednostavno to je draž fudbala i zato volimo fudbal“,

Tim Real Madrida za ovu sezonu je značajno pojačan, jedini mali problem koji vidim jeste nemogućost da se pronađe prava zamena za Karima Benzemu, koji je tu jedini napadač i sigurno će dobiti Zlatnu loptu nakon što je odigrao sezonu života.

“ Ipak, mislim da će trener Anćeloti pronaći načina da se u utakmicama koje Benzema ne bude mogao da igra to ne primećuje previše. Dva velika pojačanja su stigla, vezni iz Monaka Čaumeni pred kojim je budućnost i već je član reprezentacije Francuske, ići će na Mundijal i Antonio Ridiger iz Čelsija, iskusan štoper, sa mnogo jakih utakmica u nogama. U svakom slučaju ambicije Reala se znaju“, zaključio je Mijatović.

(Tanjug)

