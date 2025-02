Partizan ubedljiv protiv Studentskog centra u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Studentskog centra sa 95:80 (19:25, 26:13, 28:19, 22:23), u utakmici 19. kola ABA lige.

Najbolji učinak u pobedničkoj ekipi imao je Dvejn Vašington sa 21 poenom, uz četiri asistencije, Balša Koprivica je postigao 13 poena, poen manje je dodao Karlik Džons, uz četiri skoka, dok su po 11 poena upisali Ife Lundberg (pet asistencija) i Ajzak Bonga.

U ekipi Studentskog centra najefikasniji je bio Luka Bogavac sa 24 poena, uz pet skokova, a Zoran Nikolić je upisao 16 poena i pet uhvaćenih lopti.

Veći deo prve četvrtine u vođstvu je bila podgorička ekipa, koja je u završnici povela i sa najvećih plus 11 (11:22). Partizan je do kraja prve deonice smanjio na šest poena razlike (19:25).

Na polovini druge četvrtine rezultat je bio izjednačen – 31:31, da bi Partizan u završnici stigao do dvocifrene prednosti (45:34).

Crno-beli su na veliki odmor otišli sa plus sedam (45:38), dok su tokom treće četvrtine kontrolisali rezultat. Do novog dvocifrenog vođstva beogradski tim došao je četiri i po minuta pre kraja treće četvrtine (59:49), a tri minuta kasnije stižu i do plus 19 (73:54).

Do kraja meča Partizan nije dozvolio rivalu da se približi, zabeleživši šestu uzastopnu pobedu u regionalnom takmičenju.

Partizan na prvom mestu ABA lige ima učinak od 17 pobeda i dva poraza, a podgorički tim na 12. mestu ima skor 6/13.

Crno-beli naredni meč u ABA ligi igraju na svom terenu protiv Zadra, dok Studentski centar dočekuje Krku.

(Beta)

