Peruničić pred EP i duel sa Crnom Gorom: Isti smo narod

BEOGRAD – Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić izjavio je da je u ekipi vlada ozbiljnost i odgovornost pred predstojeće Evropsko prvenstvo.

„Do početka Evropskog ćemo imati tri konkretna, ozbiljna treninga, pa ćemo pokušati da ih iskoristimo maksimalno za neke stvari koje su nam izuzetno važne. Drago mi je da vidim ove momke da su spremni, orni za rad, ali znam da su umorni, takva je Bundesliga. Nije mi jasno što traje dve nedelje duže, ali šta je tu je. Što se ostalih momaka tice, to su ljudi koji imaju veliku želju, volju, karakter. Prisutna je ozbiljnost, odgovornost, dobra je to ekipa“, rekao je Peruničić za sajt Rukometnog saveza Srbija.

Peruničić je istakao i da je zadovoljan pripremnim mečevima portiv Egipta, gde je srpski tim zabeležio pobedu i poraz.

„U subotu smo mnogo više rotirali, a u nedelju krenuli na rezultat. Imali smo različite odbrane. I posle prve utakmice i poraza sam bio zadovoljan. Bile su teške noge, treninzi, svakodnevna analitika. Zadovoljan sam kako su to izneli, iako se možda drugacije gleda na taj poraz, ali ne smemo zaboraviti koliko je Egipat kvalitetna egipa, zaista. Mogu reći da sam zadovoljan, pre svega trkački i što su prepoznali neke greške iz prve utakmice bez analize, sami su skapirali i sazrevamo u tom smislu. Definitivno je ovo mnogo drugačija ekipa nego u oktobru 2018. godine. Sve ono što se od njih traži, oni poštuju. Ovi momci dolaze čistog srca i emocija. Govorili smo o situacijama u drugim timovima, dnevnicama i tako dalje. Ovi momci profita nemaju od reprezentacije, tu su zato što to vole i imaju veliku želju“.

Pre odlaska u Grac, rukometaši Srbije igraće pripremne utakmice na turniru „Zlatna liga“, a prvi portivnik je Francuska sa kojom se sastaju večeras od 20.45.

„Insistirao sam na tome da imamo jake pripremne utakmice. Ne samo zbog protivnika, već zbog autoriteta, poštovanja. Dobro znate da niti jedan svetski turnir, pre deceniju-deceniju i po ne bi mogao da prođe bez naše selekcije. U Francusku idemo da pariramo svakom i pokažemo da možemo da igramo. O tome smo Dinar i ja pričali još tokom prethodnog Svetskog prvenstva. Imam želju i da odradimo zajednički trening sa Francuzima, mislim da bi nam to mnogo pomoglo“.

Evropsko prvenstvo počinje 9. januara, a Srbija je u grupi A sa Belorusijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

„Ne živim u prošlosti, gledam ekipu koja je sada i više nemamo pravo da se hvalimo kako smo najbolji i najveci. Smene u svetskom rukometu su velike. Mi smo u stvaranju necega što može da bude dobro. Belorusija je sjajna reprezentacija, koja je kompletmna. Što se Crne Gore tiče, to je mlada i dobra ekipa, sa mladim trenerom, koji je skandinavska škola. Iskreno, ne sviđa mi se ovaj naboj koji postoji, za mene je to jedan narod i moj stav je da se svetinje ne diraju. Momke cu pokušati maksimalno da zaštitim od svega. Za Hrvate ne treba trošiti reči, najkvalitetniji su i to je činjenica. Moramo da gledamo sebe, to je najbitnije, a ja grantujem da ce ovi momci biti borbeni, da će pokazati srce. Nadam se najboljem, Upravni odbor je postavio cilj proslaka u narednu fazu, ja uvek verujem u više. No, videćemo, verujem u ove momke“, zaključio je Peruničić.

