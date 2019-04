Peruničić žali zbog poslednjeg napada na utakmici protiv Hrvatske

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić rekao je da nema šta da zameri igračima, ali da žali što ekipa nije poštovala dogovor u poslednjem napadu u današnjoj utakmici protiv Hrvatske, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

„Ne mogu ništa da zamerim igračima, imali su ogroman motiv… Pokazali smo karakter, motiv, srce… Ipak, mi i dalje imamo dozirani kvalitet, moramo da rastemo. Nerešeno protiv ovakve jedne ekipe koja se poznaje i koja zna da se nosi s pritiskom je dobro za ove momke. Samo treba da verujemo, ima mesta za napredak“, rekao je Peruničić novinarima u Beogradskoj areni.

Srbija je večeras u Beogradskoj areni igrala nerešeno 25:25 protiv Hrvatske, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

„Žao mi je što ranije nije bila odlučena Arena, jer bi možda došlo više ljudi… Bili smo jako blizu velika dva boda. Krivo mi je što se akcija koja je dogovorena, makar bila najgluplja na svetu, ne poštuje do kraja, ali Lazaru (Kukiću) ne mogu da zamerim, video je malo prostora, pokušao je“, rekao je Peruničić.

Upitan da li bi meč bio rešen da se Srbija „odlepila“ na 21:18, kada su Ilić i Vorkapić promašili zicere, Peruničić je imao odričan odgovor.

„To se dešava, promaši se čist zicer. Ne bih rekao da je to bio odlučujući trenutak“, kazao je selektor.

Upitan kakve su šanse da se Srbija domogne Evropskog prvenstva, Peruničić je rekao da „70 odsto igrača ne bi bilo u sastavu“, da mu je to jedini cilj.

„Da sam to stavio kao jedini cilj, verovatno 70 odsto igrača ne bi bilo u sastavu, jer bih pozivao sve one koji su tu bili u prethodnih 10 godina“, rekao je on.

Isti rivali igraće za tri dana u Zadru.

„Gde god da igramo trudićemo se da uradimo ono što je do nas. Oni su izraziti favorit. Pokušavamo najbolje da izvučemo iz svake situacije i da igrači shvate da im malo treba da dodju do jednog nivoa“, rekao je Peruničić.

Selektor rukometne reprezentacije Hrvatske Lino Červar ocenio je da je „po svemu vidjenom nerešen ishod najpravedniji“.

„Mislim da je bila dobra i teška utakmica. Publika je mogla da uživa, bila je neizvesna do samog kraja“, rekao je Červar.

On je dodao da je njegova ekipa u finišu pokazala „mentalnu zrelost“, ali da veruje da može i bolje da igra i istakao korektan odnos medju igračima.

„Ono što mi se dopalo i to moram da istaknem u poplavama svakakvih priča… Videli smo jedan korektan odnos reprezentacija. Visok stepen samosvesti, ljudskog i sportskog ponašanja i publika je to prihvatila. Igralo se u dobroj atmosferi, gde se tražila pobeda. Sport je taj koji radi ono što drugi ne mogu, a to je da pokazuje kako se može saradjivati“, naveo je Červar.

