Pešić: Pokazali smo snagu i samopouzdanje

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da su njegovi igrači u današnjoj utakmici i pobedi protiv Dominikanske Republike, posle koje su se plasirali u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pokazali snagu i samopouzdanje.

„Prvo je bilo važno da pokažemo reakciju posle prethodne utakmice i tim je to uradio na sjajan način. Ne samo zbog pobede, već i zbog našeg plana koji je bio da napadnemo najboljeg igrača Dominikanske Republike. Po našem mišljenju to je Feliz koji je odigrao sjajan turnir. Pokušali smo da ga eliminišemo iz igre i u tome uspeli“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez Srbije.

Košarkaši Srbije pobedili su Dominikansku Republiku sa 112:79 i plasirali se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

„Bilo je važno da pružimo šansu igračima poput Petruševa i Avramovića. Nismo mogli da računamo na njih, dobri su bili tokom priprema, a onda su se povredili. Čestitam svojim igračima na pobedi, pokazali smo snagu, samopouzdanje, energiju i bili na nivou od početka do kraja“, naveo je Pešić.

Srbija je kao drugoplasirana iz Grupe I prošla među osam najboljih i igraće protiv prvoplasirane Litvanije iz Grupe J, koja je danas pobedila selekciju SAD sa 110:104.

Reprezentativac Srbije Vanja Marinković rekao je da je ekipa igrala dobro od početka i da nije dozvolila greške iz prethodnog duela protiv Italije, kada je izgubila.

„Već od prve četvrtine bili smo u prednosti i nismo je ispuštali do kraja. Vršili smo kroz odbranu jak pritisak na glavne igrače Dominikanske Republike i to je urodilo plodom. U utakmici sa Italijom bili smo u prednosti od 16 poena, onda su se brzo vratili na samo poen zaostatka pred početak poslednje četvrtine. Znali smo gde smo grešili, gledali smo video i analizirali sve. Danas nismo dozvolili da se tako nešto ponovi“, naveo je on.

Četvrtfinala su na programu u utorak i sredu.

(Beta)

