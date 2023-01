Pešić: Potrebno je da gledamo u budućnost, stranci u KLS nisu potrebni

BEOGRAD – Moramo da razmišljamo o budućnosti srpske košarke, smanjili smo se kao zemlja, potencijali talenta su se smanjili i moramo nešto da učinimo, recimo da u našoj Košarkaškoj ligi Srbije (KLS) ne igraju stranci, izjavio je selektor Srbije Svetislav Pešić.

On je u razgovoru za Tanjug posle novogodišnjeg koktela KŠ istakao da je logično da Zvezda i Partizan imaju strance u svojim redovima jer u evropskom takmičenju igraju protiv klubova koji imaju i više stranaca, Barselone, Bajerna, Efesa i drugih, ali da u KLS klubovi ne igraju internacionalna takmičenja i da je tu potrebno dati prostor domaćim mladim igračima.

„Takođe, popularnost košarke se iz godine u godinu uvećava, pre svega zbog uticaja NBA, ali i naših igrača. Košarka je globalni sport i mi smo nrekad bili stranci u nekim klubovima i to je potrebno potpuno drugačije razumevati, objašnjavati, ali siguran sam da bi svi najviše voleli da imaju domaće igrače, ali mi taj potencijal više nemamo. Mi imamo dobar talenat, ali nedovoljan“, istakao je Pešić.

Evo sada slavimo 100 godina, to će biti fantastično, treba obeležiti jer smo mi toliko dali vrhunskih igrača, kao nijedna zemlja u Evropi, to treba da bude podsticaj i za klubove i za mlade igrače da dobiju motivaciju i da im se omogući da što duže ostanu u Srbiji, dodao je iskusni trener.

„Pa jednog dana zašto da ne i da se ode u inostranstvo, stekne novo iskustvo, nauči neki jezik. Želim da kažem da treba razmišljati o budućnosti“, istakao je selektor Srbije.

Pešić kaže da je rano za izjašnjavanje na temu da li je reprezentaciji Srbije potreban stranac.

„To može da bude u nekoj budućnosti, znam kako kako to doživljavaju naši navijači, ali tako je bilo i u drugi zremljama, recimo u Španiji. Niko nije mogao da zamidsli da igra neki stranac, a onda je došao Amerikanac (Lorenzo Braun) i doneo im titulu na EP, bio MVP. Da li bi oni to napravili bez njega? Teško, ali oni su to napravili, to ne znači da mi treba da idemo tim putem, treba ići prirodnim putem“.

Selektor se osvrnuo i na eliminaciju u osmini finala Evropskog prvenstva od Italije prošle godine.

„O tome razmišljam onoliko koliko je potrebno zbog budućnosti reprezentacije Srbije. Naše učešće na Evropskom prvenstvu smatram uspešnim, ponovo smo bili u najjačlem sastavu, vratili su se igrači koje javnost želi, a ja kao trener pravio sam ekipu, od 12 igrača koji se izumeđu sebe najbolje slažu, na terenu i van njega“.

Poraz od Italije, to je za mene trenutni neuspeh, izgubljena utakmica i ništa više, naglasio je Pešić.

Zadovoljan sma procesom u prošloj godini i tokom leta, imali smo dve fantastične utakmice, posle puno godina spektakl u Areni protiv Grčke, pobedili smo i ostali u šansi da igramo SP, ističe Pešić.

„Nismo se još kvalifikovali, u februaru nas očekuju dve važne utakmice protiv Grčke u Atini i Velike Britanije kod nas. Moramo taj „prozor“ da završimo uspešno. Biće komplikovano, iz razloga što znamo protiv koga igramo, ali ne znamo sa kojim igračima. Nećemo moći da računamo na naše igrače u inostranim klubovima, ne znamo sitauciju sa igračima Zvezde i Partizana, koji nas trenutno uspešno predstavljaju na međunarodmoj sceni. Mi smo zbog toga srećni, ali bili bi srećniji da nas i reprezentacija na isti način predstavlja“.

Svestan sam navijačkih strasti, očekivanja, znam da smo ih na neki način razočarali, kao i neke „stručnjake“ iz medija koji su to ocenili kao debakl, ali ja sam ozbiljan, znam to bolje od njih i zato sam ovde gde sam, naveo je on.

„Turbulenta godina je iza nas, gde nije mnogo zavisilo od igrača i stručnog štaba, takav je i sistem takmičenja, ali ono što smo uradili pre svega u kvalifikacijama, što od nas zavisi, bilo je na maksimumu. Igrači su pokazali veliki entuzijazam, želju da igraju za reprezentaciju i postižu sportske rezultate“.

Pešić je rekao da su se prioriteti promenili, moć klubova se povećava, a moć Saveza smanjuje.

„Kod nas je to dosta izraženo, pogotovo što Savez od 2011. ne vodi KLS. Ali, za sve nas, što se tiče direktno rezultata došli smo tamo gde smo želeli i da učešće na SP zavisi samo od nas. Mi sa klubovima razgovaramo, ne pregovaramo, imali smo dobre razgovore u novembru, pa smo imali neke igrače Crvene zvezde i Partizana. Neće to biti lako, ja to iz iskustva znam, to je realna situacija“.

„I pre Evropskog su mnogi videli najmanje zlato, a sad pred „prozor“ se čuje Engleska, kakvi oni, to je fudbalska nacija, Grke smo mnogo puta pobeđivali, to smo mi, ogromna su očekivanja, ponekad i nerealna“, zaključio je Pešić i na kraju rekao da bi se svakako vratio sa reprezentacijom u Beograd posle eliminacije u Berlinu, ali da jednostavno nije mogao jer je ekipa imala 12 avionskih karata na raspolaganju.

(Tanjug)

