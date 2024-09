Pešić potvrdio da nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Trener Svetislav Pešić potvrdio je danas da nije više selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

„Predsednik KSS-a Predrag Danilović podneo je ostavku. Kako sam razumeo, uradio je to da bi omogućio novom rukovodstvu Saveza da na početku novog olimpijskog ciklusa formira novi stručni štab i ciljeve. Što se mene tiče, još pre Pariza saopštio sam da neko drugi treba da nastavi ono što sam započeo. Pošto vidim da me neki nisu dobro čuli, sada im poručujem, da odgovorni, oni koji će ubuduće voditi KSS, treba da znaju da između ostalog moraju da traže i novog trenera“, rekao je Pešić za list Politika.

Pešić je pre manje od mesec dana osvojio bronzanu medalju sa ekipom na Olimpijskim igrama u Parizu, a prošlog leta srebro na Svetskom prvenstvu.

„Ja ću, naravno, uvek biti na raspolaganju srpskoj košarci, ali ću se okrenuti nekim drugim ciljevima i projektima za koje nisam imao vremena zato što sam 24 časa dnevno bio u službi nacionalnog tima Srbije“, naveo je 75-godišnji Pešić.

On se vratio u reprezentaciju posle neuspeha u kvalifkacijama za Olimpijske igre u Tokiju. Podsetio je da tada nije postojao stručni štab i da je trebalo napraviti organizaciju za olimpijski ciklus i da je zahvaljujući novom sportskom direktoru Draganu Tarlaću uspostavljen kontinuitet.

„Naišli smo na već poznatu neusklađenost kalendara na nivou Evrope, nemogućnost da u kvalifikacijama za evropsko i svetsko prvenstvo uvek imamo sve igrače koje želimo. To je bio ogroman hendikep, pogotovo u svetskim kvalifikacijama, u kojima smo u svakom prozoru imali drugačiju ekipu. Ukupno su 42 ili 43 igrača prošla kroz tu selekciju. Sa druge strane, to je donelo i neku korist, jer sam upoznao sve igračke potencijale Srbije“, naveo je on.

Na pitanje šta je reprezentacija dobila od olimpijskog turnira u Parizu, Pešić je rekao da je napravljena ekipa koja ima „ogroman potencijal za naredni olimpijski ciklus, do Los Anđelesa 2028. godine“.

Dodao je da je ekipa gladna uspeha i dokazivanja na međunarodnim takmičenjima i da kod igrača vidi veliku motivaciju.

„Prioriteti se menjaju, pa će na taj proces uticati sigurno i njihove klupske obaveze. Sve što se događalo u prethodne tri godine, a posebno u Parizu, pokazuje da su igrači definitivno shvatili da u svojim karijerama ipak imaju dva tima: jedan gde zarađuju novac, i drugi – Srbiju, tamo gde im je srce i gde ih čeka posebna motivacija, da igraju protiv najboljih na svetu“, rekao je.

Pešić je rekao da je najponosniji na proces koji nije bilo lak i da je ključ bio da ubedi igrače u ono u šta je on verovao.

„Oduvek sam bio svestan toga da je trener tu zbog igrača, a ne oni zbog njega, kao i da trener nikada ne sme da bude iznad ekipe, ali i da igrači znaju da postoji samo jedan koga treba da prate, a to je trener. Ako se tu napravi balans onda je proces do cilja jednostavniji. Komunikacija nije da trener priča a ostali slušaju, već da trener priča, ali i da sluša šta igrači na to kažu, da postoji međusobni fidbek. Samo tako možete da razumete šta igraču više odgovara i gde se on oseća komforno“, naveo je Pešić.

(Beta)

