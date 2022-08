Pešić: Slovenija je izazov, da vidimo gde smo

BEOGRAD – Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas da će meč sa Slovenijom biti izazov za naš nacionalni tim.

Srbija će u sredu gostovati ekipi Slovenije u Ljubljani.

„Slovenija je izazov, da vidimo gde smo, šta smo, koliko možemo da se suprotstavimo. Imamo Superkup u Nemačkoj sa Italijom, oni su nas izbacili sa Olimpijskih igara. Biće to jaka utakmica, izazvaće motivaciju i pritisak“, rekao je Pešić na konferencije za novinare u Beogradu.

Selektor Srbije se osvrnuo na nedavni prijateljski meč između Slovenije i Turske.

„Slovenija je dominantna, puna samopouzdanja. Turska se nije dala, preokrenula je rezultat. Došli su na minut i po do kraja utakmice. To će verovatno očekivati i nas u Istanbulu“, dodao je Pešić.

On je istakao da voli da pobeđuje.

„Svi vole da pobeđuju, ja volim da pobeđujem… Emotivan smo narod, nekada se bez argumenata pravimo važni. Ako se u vrhunskom sportu ne praviš važan, samopouzdanje koje poseduju naši sportisti, to je kod nas izraženo. Zato smo verovatno i pobeđivali. To verovanje u sopstvene mogućnosti, to samopouzdanje se širi među publikom. Onda se to doživi malo teže, ali koliko sam video, brzo se oporavljamo“, izjavio je Pešić.

On je govorio pritisku sa kojim je suočen od dolaska na mesto selektora Srbije.

„Sve se promenilo po malo, ali ostalo smo tamo gde smo. Ništa me nije iznenadilo, doživljavao sam kritike pre 20 godina, ne od svih naravno. Mene to ne dodiruje, odrekao sam se mnogih stvari, došao sam da pomognem, ne samo reprezentaciji, već svima. Prepreke u životu trenera su svaki dan, samo je pitanje kako ih rešavamo. Ja sam do sada rešavao dobro, meni je košarka na prvom mestu. Nije važno kakva je taktika, kakva je tehnika, kakvi su međuljudski odnosi“, rekao je Pešić.

(Tanjug)

