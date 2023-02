Petrić potvrdio da napušta Partizan: Ne verujem da ću ikad više biti trener

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić potvrdio je danas na konferenciji za medije da je podneo ostavku na mesto trenera Partizana i da će napustiti klupu crno-belih tokom reprezentativne pauze.

Fudbaleri Partizana sutra od 16.30 časova dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca u okviru 23. kola Superlige Srbije.

„Siguran sam da igrači nisu u bukvalnom smislu zaboravili evropsku eliminaciju, ali što pre dođe nova utakmica će potisnuti te negativnost. Pre neki dan sam rekao da ima dosta nervoznih oko nas. Mi smo takav narod. Sve je do sistema, a njega čine ljude“, rekao je Petrić

Ne pričam samo o Partizanu, već o našem društvu. Moramo da se zapitamo dokle će tako da ide, dodao je on.

„Totalno je drugačije u zemljama gde sam bio igrač, Škotska je druga priča u odnosu na Grčku i Srbiju. Kod nas su i mnogi koji rade u klubu nervozni. Ne kažem na vrhu, nego generalno. Postoji razlog za kritiku posle poraza od Šerifa, ali kao da mi ne znamo šta smo uradili. Sigurno su igrači nezadovoljni i zboh Mladosti i zbog Šerifa“, izjavio je Petrić.

Potom se osvrnuo na pitanje odlaska iz Partizana.

„Pre tri nedelje sam rekao Ivici Kralju da polako traži trenera kad dođe pauza za reprezentaciju. Dosta ljudi zna i ne zna da sam fudbalsku karijeru prekinuo zbog bolesti i pred pripreme u Turskoj su mi rekli na pregledima da mi preskače srce, skinuo sam mladež koji ide ka melanomu. Dobro sam, ali ne želim da provociram organizam da mi se desi nešto što je bilo kad sam imao 30, 31 godinu“.

Tad sam rekao da ne dižemo frku, sad se to dogodilo. Zamolili su me ljudi iz kluba da ostanem do reprezentativne pauze da bi našli trenera i tako je i bilo, naveo je Petrić.

„Ako ljudi misle da se ne nerviram, ja se ne nerviram, ali ko zna šta moj organizam radi. Ne verujem da ću ikad više biti trener, ali ću ostati u fudbalu, pratiti Partizan. Neću biti funkcioner, toga se držim, ali ne verujem da će u raditi nešto što bi moglo opet da me isprovocira“, izjavio je Petrić.

Dodaje da postoje treneri koji mogu da sednu na klupu Partizana.

„Bilo je grešaka poslednjih meseci, to je ljudski, ali imam 53 godine, možda sam počeo kasno. Slaviša Jokanović je moje godište, krenuo je polovinom sezone 2007/08, u prednosti je u odnosu na Zorana Mirkovića i mene. Imao je Jokanović oscilacije, takođe, a pošto je inteligentan postao je to što jeste. Imamo već dva trenera u klubu, Igora Duljaja i Alberta Nađa, pa onda Žarka Lazetića i Saleta Ilića, Vlada Ivić je nedavno otišao u Krasnodar, pa Darko Milanič, uvek u priči“, istakao je trener „crno-belih“.

Osvrnuo se Petrić na reakciju igrača na njegov odlazak iz kluba.

„Ja sam razgovarao sa Ivicom odmah posle Šerifa i rekao sam da ću to preneti igračima. Ja sam igračima rekao da ću biti iskren, a oni to treba da shvate kao poruku da u životu treba da bude i bolje i gore. Malo su me gledali, nije im svejedno, ali ne treba da se tangiraju. Možda će im biti nezgodno kada ja odem, ali Bože moj“, zaključio je Petrić.

(Tanjug)

