Petrić: Sve ekipe imaju kvalitet, svi se bore za neko mesto

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas da je Spartak iskusna ekipa koja je navikla da igra odlučujuće utakmice.

Fudbaleri Partizana sutra gostuju ekipi Spartaka u Subotici u okviru 22. kola Superlige Srbije.

„Ulazimo u ritam četvrtak-nedelja i nadam se da ćemo ostati duže u njemu. Igramo protiv ekipe koja je izgubila oba meča. Protiv Čukaričkog su možda mogli da uzmu i bod. Idemo Spartaku posle Evrope i nadam se da su igrači spremni za ono šta nas čeka. Sve ekipe imaju kvalitet svi se bore za neko mesto. Spartak za opstanak. Iskusni su i navikli da igraju ovakve mečeve“, izjavio je Petrić.

Osvnuo se trener „crno-belih“ i na termin odigravanja 169. večitog derbija.

„Ne znam pravilnik, ali ono što mogu da vidim jeste da su se dva kluba javila. Ako Zvezda i Partizan odlučuju nikad se neće dogovoriti. To je tragedija, da dva kluba ne mogu da se dogovore oko jednog trenima. Ako Zajednica odlučuje, onda treba da kažu i gotovo. Nama znači jedan dan duže odmora, to je normalno, da se odmore. Ali to će možda da se desi Zvezdi sledeće godine. Ako budem sledeće godine ovde i ako se slično desi, rekao bih da izađemo u susret ekipi koja je imala manje odmora. Ako ide u krug, nikad se Zvezda i Partizan neće dogovoriti. Ukoliko već ne mogu, onda postoji pravilnik i zna se šta sledi posle toga“, zaključio je trener fudbalera Partizana.

(Tanjug)

