Petrić: Zasluženo smo izgubili, nismo igrali dobro

SREMSKA MITROVICA – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je da su „crno-beli“ zasluženo danas eliminisani od Radničkog iz Sremske Mitrovice u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Fudbaleri Radničkog plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na svom terenu pobedili Partizan posle boljeg izvođenja jedanaesteraca ukupnim rezultatom 3:1. Meč je posle regularnih 90 završen bez pobednika, 1:1, a Partizan je primio gol u 92. minutu.

„Nismo prošli, to što smo izgubli na penale zasluženo smo izgubili i moraju momci da dignu glavu i da se okrenu prvenstvu. I da se završilo 1:0 nismo igrali dobro, to je očigledno. Primili smo taj gol u poslednjem minutu, ne bi trebalo to da se dešava Partizanu. Jednostavno pad koncentracije, ali nismo igrali dobro, pogotovo drugo poluvreme. Da li je smetao teren, to je priča za malu decu, njima je teren bio isti kao i nama“, rekao je Petrić posle meča za TV Arena sport.

On je rekao da će imati šta da kaže fudbalerima u svlačionici.

„Momcima mogu da zamerim dosta stvari, ali to je priča za nas u svlačionici. Videćemo koliko će se oni oporaviti od ovog za sledeću utakmicu u nedelju“, rekao je Petrić.

Partizan će u nedelju na svom terenu dočekati Vojvodinu u 13. kolu Superlige Srbije.

(Tanjug)

