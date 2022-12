Petrić: Zvezdina prednost je velika, ali dok ima matematike ima i šanse

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas da Crvena zvezda ima veliku prednost na tabeli Superlige Srbije, ali je istakao da je dosta bodova u igri.

Partizan je prvi deo sezone u domaćem šampionatu završio na drugom mestu na tabeli sa 10 bodova menje od prvoplasirane Crvene zvezde.

„Crno-beli“ su pre nekoliko dana počeli sa treninzima, a danas su obavili zvaničnu prozivku.

„Upoznati ste da smo odradili nekih osam, devet treninga do sada. Stranci su imali duži odmor, jer je njihov Božić bio prošle nedelje, pa su dobili vreme za porodicu i to je za mene jako bitno, da se dešava u krugu porodice. Došao je Bibars Natho, koji je imao dve utakmice za reprezentaciju, pa je dobio odmor. Imaćemo pet, pa četiri treninga, a onda 12. januara idemo za Antaliju. Što je jako bitno tamo ćemo se spremati kroz utakmice“, rekao je Petrić novinarima u Sportskom centru „Partizan – Teleoptik“.

On je istakao da će svi mladi fudbaleri Partizana ići na pripreme u Tursku.

„Svi idu u Tursku, imamo utakmicu 19, pa 20. Planirao sam da deca i mlađi dobiju minutažu, da je svi imaju. Imaćemo dupli program, TSC i Austrija i za poslednji dan tražimo protivnika, ako neko kaže da igramo u jednom danu dve utakmice, igraćemo. Odmorili su se, vidim na terenu da se nisu ugojili, vodili su računa i to je bitno. Jedino je novina u odnosu na sve sezone do sada što treniramo jednom dnevno. Mišljenja sam da u dva sata i 10 minuta možemo da stavimo sve što planiramo, a da posle mogu da odmore, budu sa porodicama. Oni su posle ovog treninga umorni, ali imaju vremena da se odmore za sutrašnji“, rekao je trener Partizana.

Petrić je rekao da će „crno-beli“ reagovati u prelaznom roku ako budu u mogućnosti.

„Neću ući u te makaze da dupliram mesta i više igrača na nekom mestu. Ako neko ode, mi ćemo naći zamenu ako je kvalitetan, a ne samo da ga dovedemo reda radi. A ako se pojavi neko, onda ćemo reagovati, ukoliko budemo u mogućnosti. Predsednik Milorad Vučelić je iskusan i pametan, rekao je ciljeve, igrači su čuli to i dobro je za njih i nas. Zvezda ima veliku prednost, ali ima dosta da se igra. Dok ima matematike, ima šanse, ali u neku ruku to je bušna priča. Ali, ima dosta bodova u igri i moramo da budemo spremni za jun mesec. Sada bi trebalo da dovodimo igrače za jun. Posebno je teško dovesti igrače u junu za leto, sada je lakše tokom zime“, rekao je Petrić.

On je naveo da ima poverenja u mlade fudbalere Partizana.

„Gledaćemo takmičarski na mlade igrače, svi mečevi na SP su bili takmičarski. Ko je to radio, mogao je da očekuje da dođe do drugog kruga. Za mlade igrače je proces, svi su talentovani i kada bi me pitali sa kim bih išao u rat i borbu, išao bih sa mladim igdačima. Ali morate da istrpite dečije bolesti, u nekoj utakmici su slabiji, a u drugoj budu boji. Da li ćemo uspeti, kao što je, recimo, Aleks Ferguson, videćemo“, istakao je trener Partizana.

On je rekao da je klub želeo da angažuje Gojka Cimirota

„Bila je priča u tom trenutku, odužilo se, a sada mi Gojko i treba i ne treba. Bilo je neozbiljnosti sa njegove strane i sa strane kluba. Razmislićemo ako budemo došli do njega opet“, dodao je Petrić i istakao da je imao dovoljno vremena da se odmori.

On je istakao da je nerealno da Miloš Jojić, Nikola Trujić i Marko Šćepović nastave karijeru u Partizanu.

„Na Padelu sam rekao Šćepi da dođe ovde da trenira, to je i njegov klub, kao što je svih bivših igrača. Ali traže klub, nerealno je da krenu sa nama“, naveo je trener Partizana.

Petrić se osvrnuo i na nastup reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Kataru.

„Veliki uspeh je odlazak na SP, rekao sam već da su te kvalifikacije i turnirski fudbal totačno drugačije stvari. Bude tu dosta stvari, treninga, druženja i neke stvari izlaze na videlo, što u kvalifikacijama kada dođeš pet-šest dana pre toga nije slučaj. Izašle su neke stvari koje možda nisu tačne, ali dešavaju se u reprezentaciji. Sada moramo da vidimo šta ćemo dalje, šta ćemo sutra već promeniti, ali to nije odluka na meni, možda je na svim trenerima kada se okupimo. Ja sam mišljenja da svi moramo među sobom da budemo iskreni.

Želeo sam da SP osvoji Argentina, zbog Lionela Mesija i Dijega Maradone i svega što se dešava. Mesi igra već 20 godina i meni je ispunio život svojim igrama, iako sam gledao i Mišela Platinija i druge velike igrače. Ne bih voleo da je Mesi završio karijeru, a da nije osvojio svetsku titulu“, rekao je Petrić.

On je govorio i o montažnom brdu koje je novina u okviru Sportskog centra „Partizan – Teleoptik“.

„Ideja Miše i Saleta, samo nisu mogli da je sprovedu u delo. Voleo bih da stavim tablu Miša i Sale. Kada sam Bati Mirkoviću rekao, identično su imali u Juventusu i rekao je da su igrači povraćali posle toga. Nadam se da naši neće, malo ćemo slabije krenuti“, zaključio je Petrić.

(Tanjug)

