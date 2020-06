Petrović: U polufinalu smo, ali ovo nije kraj

BEOGRAD – Golman Čukaričkog Đorđe Petrović rekao je da je ponosan što se njegov tim plasirao u polufinale Kupa Srbije posle preokreta i pobede protiv Radničkog iz Niša 3:2.

Gosti iz Niša imali su 2:1 kada su u 55. minutu dobili priliku da povećaju prednost, ali je Petrović odbranio jedanaesterac Stefanu Mihajloviću.

Na taj način Petrović je ostavio svoj tim u igri za polufinale, nakon čega je potpuni preokret režirao Slobodan Tedić, koji je svojim het-trikom doneo pobedu od 3:2 i plasman Brđanima u polufinale Kupa Srbije.

„Igrali smo do poslednjeg atoma snage. Nismo baš najbolje otvorili meč, ponovile su nam se greške iz Novog Sada. Imali smo kontrolu prvih desetak minuta, ali smo primili golove, pa sve do 40. minuta nismo došli sebi. Penal nas je vratio u meč, a potom smo se u svlačionici dogovorili da izgaramo do poslednjeg minuta. Svi smo ponosni na ovo što smo ostvarili. U polufinalu smo, ali ovo nije kraj“, rekao je Petrović posle meča.

Golman Čukaričkog objasnio je i situaciju u kojoj je odbranio jedanaesterac Mihajloviću.

„Kao i svaki put, radili smo analizu, znao sam otprilike gde ko šutira. Sačekao sam do poslednjeg trenutka i uspeo da odbranim“, zaključio je Petrović.

(Tanjug)

