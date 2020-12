Petrušev: Igram sa samopouzdanjem, ne razmišljam o greškama

BEOGRAD – Mladi košarkaš Filip Petrušev izjavio je da se u tim Mege uklopio i bolje nego što je očekivao i da mu prija rad u sistemu trenera Vladimira Jovanovića.

Petrušev je ovog leta stigao u Megu sa američkog univerziteta Gonzaga i u dosadašnjem delu ABA lige pokazaju kakav je potencijal – trenutno ubedljivo najkorisniji igrač (prosečna valorizacija 26,7), najbolji je strelac (23,1 poen po meču) i četvrti na listi najuspešnijih skakača (7,3 skokova u proseku).

„Za sada sve to ide bolje nego što sam očekivao i uopšte mogao da zamislim. Imam slobodu na terenu, radim sve ono što će mi pomoći da postanem bolji igrač. Imam veliku podršku trenera, koji su zaista izvanredni i moja je igra je podignuta na viši nivo. Imam dobru minutažu, u potpunosti sam se pronašao u Meginom sistemu i sistemu trenera Vlade Jovanovića, koga znam od ranije i sa kojim sam sjajno sarađivao u juniorskoj reprezentaciji sa kojom smo na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj osvojili zlato“, rekao je Petrušev za klupski sajt

Mladi centar ističe i da mu odgovara postavka igre sa dva visoka igrača u tandemu sa Markom Simonovićem, sa kojim se odlično dopunjuje, kao i Megina igra sa mnogo trčanja i igre u tranziciji.

„U takvom sistemu mogu da budem produktivan, što brojevi i potvrđuju. Igram sa mnogo samopouzdanja, ne razmišljam o greškama, fokusiran sam samo na teren, a tada možeš da pružiš ono najbolje“, istakao je Petrušev.

Ono što je primetno ove sezone jeste da sve što radi pod obručima, čini to sa lakoćom i posebnom elegancijom, a svojim ponašanjem na terenu i van njega odaje utisak i da je mnogo zreliji u odnosu na svoje godine.

„Moguće je da sam ranije sazreo, a na to su uticale neke životne okolnosti i odluka da veoma rano odem u inostranstvo. Od 14. godine sam živeo sam, prvo u Španiji, potom u Americi i morao sam da radim neke stvari o kojima, da sam ostao kod kuće sa roditeljima, ne bih ni razmišljao. Takođe, u Americi mi se pridružio moj mlađi brat, o kome sam brinuo. Imao sam osećaj velike odgovornosti, da daleko od kuće moram da se na najbolji mogući način staram o njemu“, rekao je Petrušev i dodao:

„Bilo je neophodno da vodim računa o mnogim stvarima, da sam donosim odluke uz konstantno onaj osećaj da li ćeš raditi sve kako treba ili neće ići dobro. Sve to je verovatno uticalo da ranije sazrim, a moja mama ima običaj da kaže da sam od kuće otišao kao dete, a posle samo nekoliko godina vratio se kao odrastao čovek „.

Jedna od najupečatljivijih osobina Petruševa koja se ističe jeste posvećenost košarci.

„Košarka je predivna igra verovatno i zbog toga što se sastoji iz mnogo elemenata, na igru može da se utiče sa mnogo detalja, a ja se trudim da na sve to obraćam pažnju. Uživam dok košarku igram, ali i dok je gledam. I iz gledanja drugih igrača može dosta toga da se nauči i tako napreduje. Jednostavno je, kada sam sa loptom na terenu osećam se najlepše i to me ispunjava, a kada je ne igram uživam da košarku gledam i o njoj razmišljam. Posvećenost je reč bez koje mislim da nema uspeha u modernom sportu, a ja sam imao sreću da sam zbog nekih životnih okolnosti toliko bio okrenut košarci“, kaže Petrušev.

Dobre igre ove sezone nisu promakle selektoru Igoru Kokoškovu, ali mladi centar Mege ipak nije debitovao za senioski nacionalni tim u novembarskim FIBA prozorima.

„Na moju veliku žalost virus korona me je sprečio u tome. Dobio sam negativan test i odradio sve neophodne lekarske preglede kada je ekipa već uveliko bila u Finskoj. Strpljivo čekam drugu šansu, jer dres sa državnim grbom i debi u reprezentaciji je moja velika želja“, konstatovao je Petrušev, a objasnio je zašto je u poslednjem trenutku odustao od drafta.

„Sa mojim agentom i ljudima iz kluba sam procenio da je to najbolja odluka za mene u ovom trenutku. Dobro sam počeo sezonu i jednostavno nigde ne žurim. Imam 20 godina i uz ovakve uslove u Megi mogu da se razvijam i zato sam uveren da oko mog drafta u budućnosti neće biti problema“.

Nakon rekorda karijere u od 32 poena u meču protiv Splita, Petruševu i saigračima ovog vikenda predstoji veliki ispit – duel sa Partizanom.

„Očekujemo veoma tešku utakmicu, iz više razloga. Oni nisu u sjajnoj situaciji, neočekivano su u devet kola upisali pet poraza. Iz tog razloga siguran sam da će biti veoma motivisani, a to će sigurno podići nivo njihove već čvrste odbrane. Pod imperativom su pobede i to će biti jako dobar test za nas da vidimo gde smo u ovom trenutku i da li možemo da odgovorimo potrebnom agresivnošću na njihovu čvrstinu. Mislim da je ta čvrstina segment u kome možemo da napredujemo. Oni su veoma kvalitetna i iskusnija ekipa, ali mi ćemo se potruditi da kao i protiv Crvene zvezde pokažemo da sa svima u ligi možemo ravnopravno da se nosimo, a ako nam se ukaže prilika, da pokušamo i da trijumfujemo“, zaključio je Petrušev.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.