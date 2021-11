Piperski: Imaćemo oimpijskog pobednika u Parizu

BEOGRAD – Boks je utelovljenje hrabrosti, a Srbija je dokazala da je donosilac svetla, predvodnik na putu iz mraka., rekao je selektor muške boks selekcije Srbije Milan Piperski.

Srbija je nakon 26 godina dobila novog boks heroja mladog Vladimira Mirončikova, koji je osvojio bronzu u beogradskoj Areni na SP u olimpijskom boksu.

„Kada su mnogi zbog pandemije virusa korona ustuknuli, zatvorili se i odustali od borbe za bolje sutra, mi smo se uhavtili u koštac sa svim nedaćama i krenuli u bitke gde su samo pobede opcija. Pre samo četiri godine, kada je boks u našoj zemlji pao ispod svih margina, Nenad Borovčanin krenuo je u akciju oživljavanja boksa u Srbiji. Mnogi su se tada smejali, govorili da se uhvatio za nešto što je odavno etiketirano kao nemoguća misija, ali on nije odustao“, rekao je Piperski.

Kao što nikada nije znao za poraz u ringu, tako zna samo za pobede i sada kao čelni čovek boksa u našoj zemlji, ističe selrktor.

„Uz ogrmonu pomoć predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je vratio boksu sjaj i širom Srbije otvorio besplatne boks škole, opremio sale, vratio višemilionski dug njegovih prethodnika koji su boks doveli do potpunog raspada, već nam je doneo i Svetsko prvenstvo i omogućio da doživimo ono što se već sad zove istorija““, objašnjava on.

Ništa ne dolazi preko noći, uvek iza velikog uspeha i rezultata stoji vreme i ogroman rad.

„Poslednje četiri godine radi se kao nikada do sada. Od kampova za naše najbolje takmičare, preko priprema reprezentativaca, do ligaškog takmičenja koje je takođe bilo ugašeno deceniju i po, do osnivanja reginalne lige ex-YU što dodatno unosi kvalitet u boks na našim prostorima. Razmenjujući iskustvo, zajedničkim radom svi imamo veliku korist jer odmeravanjem snaga, razmenom ideja i iskustva videćemo gde smo i šta možemo dalje činiti kako bi stvorili kredite sa pokrićem za budućnost ovog sporta. Bitna je sadržina, a ne forma, bitna je izgradnja autoriteta, poštovanje svog poziva, koji je sada sistemski zaštićen”, tvrdi selektor Piperski koji i sam već dugi niz godina ima školu boksa u rodnom Zrenjaninu.

“Kvalitet samih trenera je jedan od elemenata koji uzrokuje postojeće stanje. Mogu se uočiti određeni trendovi porasta gledano u većem vremenskom periodu. Sve reforme na kojima se intenzivno radi imaju za cilj sticanje kvalitetnih i celovitih znanja koji će doneti optimalne rezultate za koje je uvek potrebno vreme, ali dosadašnjom reformom je postavljen dobar temelj koji će u godinama koje dolaze biti nadograđivan njihovom pravilnom primenom od strane svih ljudi uključenih u boks sistem Srbije“, rekao je on.

Dodao je da je edukacija trenera prioritet, konastantno se radi na tom zadatku, već nekoliko godina obuku našim trenerima rade vrhunski majstori svog zanata, treneri sa Kube i iz Rusije.

“Ostavili su sladak ukus svima nama, jer pokazali su kako se bori za svoju zemlju, čak i kada su sudije sveta pravi dželati koji dobijenu partiju pripišu drugome. Borili smo se i izborili, imamo medalju, imamo i mlade snage sa kojima nastavljamo da radimo još jače i bolje, jer apetiti kako boksera tako i stručnog štaba reprezentacije, BŠ, svih nas u boksu su porasli, zacrtali smo nove ciljeve, nove snovei i idemo herojski, velikim radom i energijom njima u zagrljaj. Imaćemo olimpijskog pobednika u Parizu”, zaključio je Piperski.

(Tanjug)

