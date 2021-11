Pobeda Mirončikova, treće četvrtfinale za Srbiju na SP

BEOGRAD – Srpski bokserski reprezentativac Vladimir Mirončikov plasirao se u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Beogradu, u kategoriji do 80 kilograma, savladavši Bugarina Kristijana Nikolova 5:0.

Mirončikov je treći srpski reprezentativac koji je stigao na korak do medalje, nakon Sadama Magomedova i Vahida Abasova.

Rival u današnjem četvrtfinalu biće mu Rus, Saveli Sadoma.

„Odlična borba, teška, ali kako je meč odmicao bio sam sve bolji i to je moja praksa. Trudim se da iz runde u rundu podignem nivo, preuzmem incijativu i do kraja držim nametnuti tempo. To sam uradio i ovaj put i stigao do velike i važne pobede. Jako smo blizu medalje, verujem da ćemo uspeti da napravimo i taj još jedan, veliki, najvažniji i najteži korak“, izjavio je Mirončikov.

(Tanjug)

