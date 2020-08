Pobede Klipersa, Bostona i Toronta na početku plej-ofa

Košarkaši Los Andjeles Klipersa poveli su protiv Dalasa u plej-ofu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su noćas u prvom kolu pobedili sa 118:110.

Ekipu iz Los Andjelesa predvodili su Kavaj Lenard sa 29 poena, 12 skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte i Pol Džordž sa 27 poena i tri asistencije. Markus Moris u pobedi je učestvovao sa 19 poena, šest skokova i četiri ukradene lopte, Lu Vilijams sa 14 poena i pet asistencija, a Ivica Zubac sa 10 poena i 10 skokova.

Najbolji u ekipi Dalasa bio je Luka Dončić sa 42 poena, devet asistencija, sedam skokova i tri ukradene lopte. To je najveći broj poena koji je jedan igrač postigao u svojoj prvoj utakmici u plej-ofu NBA lige.

Klipersi su preuzeli kontrolu utakmice posle izlaska iz igre Kristapsa Porzingisa, koji je na početku treće četvrtine dobio drugu tehničku grešku, pri rezultatu 71:66 za Dalas.

„On mi je čuvao ledja. Uradio je to za mene. Uradio je to za saigrača. Čuvao me je. To ceni cela ekipa, ne samo ja. Mislim da nije fer što je isključen, posebno u plej-ofu“, rekao je Dončić.

Porzingis je utakmicu završio sa 14 poena i šest skokova, Tim Hardavej postigao je 18 poena uz šest skokova, dok je Set Kari dodao 14 poena. Srpski centar Boban Marjanović postigao je dva poena i imao je osam skokova i asistenciju.

Druga utakmica igra se u noći izmedju srede i četvrtka.

Košarkaši Bostona poveli su u prvom kolu plej-ofa Istoka protiv Filadelfije pošto su pobedili sa 109:101.

Najefikasniji u ekipi Bostona bio je Džejson Tejtum sa 32 poena, što je njegov rekord karijere u plej-ofu, a imao je i 13 skokova. Dobru partiju prikazao je i Džejlen Braun sa 29 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, kao i Kemba Voker, koji je ubacio 19 poena uz pet asistencija.

Džoel Embid bio je najbolji u ekipi Filadelfije sa 26 poena i 16 skokova, Džoš Ričards postigao je 18 poena uz šest skokova, a Tobajas Haris 15 poena, osam skokova i osam asistencija.

Druga utakmica igra se u noći izmedju srede i četvrtka.

Šampion NBA lige Toronto poveo u plej-ofu Istoka protiv Bruklina posle pobede od 134:110.

Sedmorica igrača Toronta postigli su dvocifreni broj poena, a najefikasniji je bio Fred Vanvlit sa 30 poena i 11 asistencija. On je imao samo jednu izgubljenu loptu, a postao je prvi igrač Reptorsa u istoriji franšize koji je u utakmici plej-ofa postigao najmanje 30 poena uz najmanje 10 asistencija.

U ekipi Toronta, koja nijednom tokom utakmice nije gubila, Serž Ibaka postigao je 22 poena uz sedam skokova i tri asistencije, a Paskal Sjakam 18 poena i 11 skokova. Dobru partiju prikazao je i Kajl Lauri sa 16 poena, sedam skokova i šest asistencija, kao i Mark Gasol sa 13 poena i pet skokova.

U ekipi Bruklina najefikasniji je bio Timote Livavi sa 26 poena i sedam skokova, Džo Haris postigao je 19 poena uz šest skokova, Karis Levert 15 poena, 15 asistencija i sedam skokova, a Džeret Alen 15 poena i 12 skokova.

Druga utakmica na programu je u sredu uveče.

(Beta)

