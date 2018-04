Pobede Partizana i Zvezde pred početak plej-ofa

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde ostvarili su danas pobede u Beogradu, u utakmicama poslednjeg 30. kola Super lige Srbije.

Partizan je na svom terenu pobedio Borac iz Čačka sa 5:0, dok je Zvezda na „Rajku Mitiću“ pobedila Zemun sa 3:1.

Strelci za crno-bele bili su Ognjen Ožegović u devetom i 54. minutu iz jedanaesterca, Svetozar Marković u 38, Pantić u 62, Zoran Tošič u 72. minutu.

Partizan je poveo u devetom minutu, a strelac je bio Ožegović. Danilo Pantić je sa oko 20 metara izveo slobodan udarac, a Ožegović je zakačio na putu ka golu, promenio joj pravac i poslao u mrežu.

Nekoliko minuta kasnije u izglednoj prilici se, na drugoj strani, našao Saša Filipović, ali je sa desetak metara šutirao pored gola.

U 38. minutu crno-beli su duplirali prednost preko Markovića. Marko Janković je izveo korner, Marković je šutirao glavom, a lopta je skliznula „kroz“ ruke golmanu Saši Mišiću i ušla u gol.

Izabranici Miroslava Djukića su u 54. minutu poveli sa 3:0 pogotkom Ožegovića iz penala. Prethodno je u kaznenom prostoru oboren Luka Cucin. Desetak minuta kasnije u strelce se upisao i Pantić. Jedan od igrača Borca je posle kornera glavom izbacio loptu iz šesnasterca, ona je stigla do Pantića koji je sjajnim volejom sa oko 20 metara pogodio za 4:0.

Tačku na goleadu Partizana stavio je Tošić u 72. minutu. Ožegović je pokušao makazicama, nije dobro zahvatio loptu koja je stigla do Tavambe, a on je dodao do Tošića kojem nije bilo teško da sa nekoliko metara savlada Mišića.

Zvezda je do 25. pobede u prvenstvu došla golovima dvostrukog strelaca Er Fardu Bena, u četvrtom i 18. minutu, a gol je postigao i Aleksandar Pešić u 12. minutu. Jedini gol za Zemun postigao je Miljan Vukadinović u 51. minutu.

U ostalim utakmicama Voždovac i Čukarički odigrali su 0:0, Vojvodina je u Novom Sadu pobedila Rad sa 2:1, a Spartak je u Subotici sa 3:1 pobedio Radnik. Javor je u Ivanjici pobedio Bačku sa 2:1, Mačva je istim rezultatom u Šapcu pobedila Mladost, dok je Napredak u Kruševcu pobedio Radnički sa 3:1.

Posle 30 kola u Super ligi igra se plej-of, u koji su se plasirale ekipe od prvog do osmog mesta, i plej-aut, u kome igraju ekipe plasirane od devetog do 16. mesta, a bodovi će se prepoloviti. Prema propozicijama na sajtu Super lige, u slučaju neparnog broja bodova, ekipi se zaokružuje 0,5 bodova više.

Zvezda će tako imati 40 bodova, a Partizan 34. Trećeplasirani Čukarički imaće 26 bodova, Radnički četvrtom mestu 25, koliko i petoplasirani Spartak. Voždovac će sa šestog mesta ući u plej-of sa 24 boda, Napredak na sedmom mestu ima 23, a osmoplasirana Vojvodina 22 boda.

U prvom kolu plej-ofa, narednog vikenda igraju prvi i drugi, što znači da će na stadionu „Rajko Mitić“ igrati Zvezda i Partizan. U ostalim utakmicama prvog kola igraće trećeplasirani protiv četvrtoplasiranog, peti protiv šestog i sedmi protiv osmog.

U prvom kolu plej-auta igraće devetoplasirani protiv ekipe koja je osvojila 14. mesto, zatim desetoplasirani protiv 13, 11. protiv 16. i dvanaestoplasirani protiv 15. na tabeli.

(Beta)