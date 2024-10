Pogba: Nisam varalica, razmišljao sam o završetku karijere

Francuski fudbaler Pol Pogba rekao je danas da nije varalica i da nikada ne bi namerno uzeo zabranjenu supstancu, da je razmišljao o završetku karijere nakon što je dobio četvorogodišnju suspenziju zbog dopinga i da od sada mora da bude pažljiviji prilikom uzimanja suplemenata.

„Prihvatam odgovornost za uzimanje suplementa, ali nisam tri puta proverio, čak iako je došlo od profesionalca. Ako moram da budem kažnjen, prihvatam to. Ali nije trebalo da to bude četiri godine. Prihvatiću 12 meseci“, rekao je Pogba za Skaj Sports.

Upitan da uveri navijače da je uvek igrao čisto i da nije uzimao supstance za poboljšavanje performansi, Pogba je odgovorio: „Kada me vidite, poznajte me. Ljudi me poznaju“.

„Čak i kada se sve to dogodilo, ljudi su govorili: ‘Znamo Pola, on to nikada ne bi uzeo. I da jeste, to bi bilo u neznanju i ne bi bilo namerno. To je potpuna istina. Iskren sam, rekao bih. Ja loše gubim, ali nisam varalica, ja sam neko ko voli moj sport. Volim fudbal i nikada, nikada to ne bih uradio. Volim pošteno da pobedim i ljudi to znaju“, naveo je on.

Pogba je u februaru suspendovan na četiri godine, nakon što je prošlog septembra objavljeno da je pao na doping testu, pošto su njegovi rezultati bili pozitivni na testosteron.

Sud za sportsku arbitražu (CAS) je početkom meseca suspenziju smanjio na 18 meseci, što znači da Pogba može da se vrati fudbalu u martu sledeće godine.

Na pitanje I-Es-Pi-Ena (ESPN) da li je mislio da će ikada više zaigrati fudbal, posle četvorogodišnje suspenzije, Pogba je rekao: „Da, mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu, čak sam razmišljao da prestanem da igram“.

„Pomislio sam: ‘Šta ću da radim’. Radi se o četiri godine, počnete da računate… Četiri godine da bez igranja, treninga, koji klub će me hteti? Da li ću biti spreman i takve stvari, mnogo slika napravite u glavi. Ali, sa druge strane, imao sam veru. Znao sam da nisam uradio ništa pogrešno namerno, pa se na sreću dogodilo da umanje kaznu“, rekao je 31-godišnji francuski fudbaler.

Pogba je dodao da ga je „ova saga učinila mudrijim“.

„Definitivno sam stariji 10 godina, imam više iskustva i shvatio sam da ponekad morate da budete pažljiviji prilikom odlučivanja. Definitivno sam naučio da tri puta proveravam, pošto je sve u redu, dok se nešto ne desi… Mnogi igrači imaju trenere, fizioterapeute i može da se desi. Svakome bih savetovao da budu sigurni da imaju sve zabeleženo“, naveo je.

On je bio pozitivan na supstancu koja podiže nivo testosterona, prošlog avgusta posle utakmice Juventusa i Udinezea.

Poslednju profesionalnu utakmicu igrao je 3. septembra prošle godine protiv Empolija, pre nego što su objavljene vesti o rezultatima testiranja.

On je i dalje član Juventusa, a uprava tog kluba pregovara sa predstavnicima francuskog fudbalera o mogućem raskidu ugovora.

Pogba je rekao da je svestan da će ponovo morati da se dokaže kako bi zaradio poziv selektora Didijea Dešana u reprezentaciju Francuske.

„Dobro je kada imate trenera sa kojim imate dobar odnos van fudbala. To je zaista retko, na tome sam zahvalan i cenim naš odnos. Moramo da poštujemo i igrače koji su tu, a ja moram da treniram i zaradim mesto, pošto oni zaslužuju da budu u toj poziciji i igraju za državni tim“, rekao je on.

„Ima dobrih igrača, uvek je dobro čuti pozitivne stvari: ‘Želimo te u ekipi’ i slično. Ali moramo da poštujemo to da njima ide dobro“, dodao je Pogba.

Pogba je u po dva mandata igrao za Juventus i Mančester junajted i osvajao trofeje.

Za reprezentaciju Francuske debitovao je 2013. godine, odigrao je 91 utakmicu, postigao 11 golova i osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine.

(Beta)

