Poketino novi trener Pari Sen Žermena

Fudbalski klub Pari Sen Žermen potvrdio je danas da je za novog trenera imenovan Argentinac Maurisio Poketino.

„Zaista sam srećan i počastvovan što sam postao novi trener Pari Sen Žermena. Želeo bih da zahvalim upravi kluba na poverenju koje su mi ukazali“, rekao je Poketino nakon potpisivanja ugovora, objavljeno je na sajtu kluba.

Argentinac je sa sa klubom potpisao ugovor do 30. juna 2022. godine, s mogućnošću produžetka saradnje na još jednu godinu.

Poketino je u svojoj fudbalskoj karijeri nastupao za pariski klub od 2001. do 2003. godine i postigao je šest golova.

„Kao što znate, klub je uvek zauzimao posebno mesto u mom srcu. Imam divne uspomene, posebno o jedinstvenoj atmosferi Parka prinčeva. Danas se vraćam u klub sa puno ambicija i nestrpljiv sam da saradjujem sa nekim od najtalentovanijih igrača sveta“, rekao je Argentinac.

Na treneskom mestu Poketino će naslediti Nemca Tomasa Tuhela koji je otkaz dobio usled loših rezultata u francuskom prvenstvu gde ekipa PSŽ-a zauzima treće mesto sa bodom zaostatka u odnosu na Lion i Lil.

„Ovaj tim ima fantastičan potencijal i moji saradnici i ja učinićemo sve što je u našoj moći kako bismo pružili najbolje partije u svim takmičenjima. Takodje ćemo se potruditi da našem timu damo borbeni i napadački igrački identitet koji su naši navijači uvek voleli“, rekao je on.

Poketino će prvi trening sa timom odraditi sutra.

U trenerskoj karijeri 48-godišnjak je vodio Espanjol u periodu od 2009. do 2012. godine, Sautempton od 2013. do 2014. i Totenhem od 2014. do 2019. godine.

