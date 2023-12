Policija istražuje proslavu gola fudbalera Aston Vile Votkinsa

Britanska policija potvrdila je da je kontaktirala Aston Vilu i Brentford kako bi saznala više detalja u vezi sa proslavom gola fudbalera Olija Votkinsa tokom utakmice dva kluba za vikend u Premijer ligi.

Aston Vila je u nedelju na gostujućem terenu pobedila Brentford sa 2:1, a pobedonosni gol protiv bivšeg kluba postigao je Votkins u 85. minutu. On je proslavio tako što je ušao u gol i pored mreže prstom pokazivao u pravcu jednog navijača za koga je rekao da ga je vređao tokom čitave utakmice.

„Kontaktiraćemo čelnike Aston Vile i Brentforda kako bismo otkrili više detalja“, rekao je portparol Metropoliten policije, preneo je Jurosport.

Votkinsova proslava gola dovela je do koškanja fudbalera dve ekipe.

„Jedna osoba me je vređala tokom čitave utakmice, od prvog trenutka. Govorio mi je stvari lične prirode. Nije bilo uvreda na rasnoj osnovi, ali je govorio mnogo stvari. Pomislio sam da moram da mu vratim. To je bilo upućeno njemu, nikom drugom na stadionu. Poštujem klub, ljude, vlasnika, trenera. To sam mu rekao, kada sam odlazio“, naveo je Votkins.

