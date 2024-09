Postekoglu: Istina je da u drugoj godini sa klubovima osvajam trofeje

Trener fudbalera Totenhema Ange Postekoglu odbacio je danas kritike na izjavu da „uvek osvaja trofeje u drugoj godini u nekom klubu“, rekavši da je to istina i da namerava to da ponovi i sa londonskim klubom.

Postekoglu je tokom priprema za ovu sezonu rekao da „uglavnom“ osvaja trofeje u drugoj sezoni u nekom klubu.

Totenhem je pretrpeo dva uzastopna poraza u Premijer ligi ove sezone i posle četiri kola zauzima 13. mesto na tabeli sa četiri boda.

Postekoglu je izjavu o trofejima ispravio posle poraza od Arsenala (0:1) u nedelju.

„Ispraviću izjavu – ne osvajam uglavnom trofeje, ja uvek osvajam trofeje u mojoj drugoj godini u klubu. Ništa se nije promenilo. Sada sam to rekao, a ne govorim stvari osim ako u njih ne verujem“, rekao je Postekoglu, preneo je Skaj.

On je zbog te izjave kritikovan u medijima, a na današnjoj konferenciji za novinare uoči utakmice u trećem kolu Liga kupa protiv Koventrija u sredu uveče, u više navrata su mu novinari ukazali na tu izjavu.

„Upravo sam izneo činjenicu i da li treba da lažem i kažem da se to nikada ne dešava? Zbunjuje me što ljudi prave veliku stvar od toga. Iz nekog razloga, to je uznemirilo mnoge. Da li stvarno mislite da se hvalim? Kako da odgovorim na nešto što je istina. Da li da kažem: ‘Zapravo, nije bilo toliko važno, to su bila laka takmičenja i to ne znači ništa’. Nešto ste postigli i zar ne treba da kažete: ‘Da, jesam i nadam se da ću ponovo’ „, rekao je Postekoglu, preneo je Skaj.

„Ne razumem zašto su ljudi pogrešno protumačili da pokušavam nečim da se pohvalim, odgovorio sam na pitanje, što je istina. To je sve što se dogodilo. Moj plan je da se to dogodi ponovo. Mogu reći ‘uglavnom’, a sada ‘uvek'“, dodao je on.

Po pitanju rada u klubovima, Postekoglu je bio uspešan u drugim sezonama ili drugim punim sezonama.

Sa Južnim Melburnom (1997/1998), Bribzejnom (2010/2011) i Jokohama Marinosima (2019) osvojio je šampionske titule, kao i takmičenja u Kupu sa svakim klubom.

U Seltiku je osvojio titule u škotskom prvenstvu i Liga kup u obe sezone (2021/2022, 2022/2023). Takođe i Kup Škotske (2022/2023).

Kada je predvodio reprezentaciju Australije, osvojio je Azijski kup 2015. godine, dve godine pošto je preuzeo ekipu. Takođe, imao je uspehe i sa reprezentacijama Australije uzrasta do 17 i do 20 godina.

Sa tri kluba nije uspeo da osvoji trofeje, Panahaiki, Vajtlsi Zebras i Melburn Viktori.

(Beta)

