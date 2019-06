Predstavljeni novi dres košarkaških reprezentacija Srbije

BEOGRAD – Košarkaški savez Srbije (KS S) predstavio je večeras novi dres, koji će članovi ženske i muške reprezentacije nositi na predstojećim takmičenjima.

Dve nove garniture teget plavih i belih dresova predstavili su reprezentativci Srbije Bogdan Bogdanović i Sonja Petrović.

Predsednik KS S Predrad Danilović je istakao da srpski dres nije izgubio vrednost i da je čast i izazov igrati u njemu za svu zemlju.

„Večeras smo ovde kako bismo predstavili novi dres reprezentacije, a vama ostavljam da iznesete svoje mišljenje o njemu. Ja iz ličnog iskustva mogu da kaže kako sam doživeo kada sam prvi put obukao taj dres. Onaj ko nije nosio dres sa državnim grbom, bilo da je to bila SFRJ, SRJ, SCG, Srbija, može mozda da pretpostavi kakav je to osećaj. Moja malenkost to vrlo dobro zna. Nadam se da mladi kosaarkaši i košarkašice, onog momenta kada da obuku dres, da će im to ostati za sva vremena“, rekao je Danilović na svečanosti u bašti restorana „Topčiderac“.

Danilović je podsetio da nas očekuje Evropsko prvenstvo za košarkasice, na kojem je Srbija uz Letoniju domaćin, kao i Svetsko prvestvo za košarkaše u Kini, na kojem će reprezentacija biti u najjačem sastavu.

(Tanjug)