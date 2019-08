Prosinečki: Veliki uspeh za Zvezdu i Dinamo što su ušli u LŠ

ZAGREB – Legendarni fudbaler i trener Crvene zvezde Robert Prosinečki rekao je da je velika stvar što su Zvezda i Dinamo iz Zagreba izborili plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Beogradski crveno-beli drugu godinu zaredom ušli su u LŠ izbacivši Jang Bojs, dok je Dinamo eliminisao Rozenborg.

„Ma velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u grupnu fazu Lige šampiona, veliki je to uspeh i za jedne i za druge. Nemoj me pitati ko bi bio u prednosti da dođe do tog duela jer ko zna ko će koga izvući. To bi sad bila samo nagađanja“, rekao je Prosinečki za hrvatski portal „24sata.hr“.

Prosinecki je crveno-beli dres nosio od 1987. do 1991. godine, dok je kao trener na klupi Zvezde bio u periodu od 2010. do 2012. godine, a ulaskom u elitno takmičenje stvorila šansu da se Zvezda potencijalno sastane sa zagrebackim Dinamom.

„Dinamo i Crvena zvezda treba da uživaju u ovom trenutku. Ušli su u Ligu šampiona, ostvarili sjajan uspeh. Tri puta će imati pune stadione i igraće protiv najboljih ekipa u Evropi. To je ono zbog čega se treba radovati, a ko zna ko bi tu bio u prednosti. Ne možemo pre žreba pričati o tome“, zaklučio je Prosinečki.

Žreb za grupnu fazu Lige šampiona održaće se sutra od 18 sati u Monaku.

(Tanjug)