Prvi derbi evroligaške Zvezde i Obradovićevog Partizana

BEOGRAD – Košarkaški Crvene zvezde i Partizana večeras od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“ igraju prvi ovosezonski večiti derbi, u 8. kolu regionalne ABA lige.

Crveno-beli su domaćini i ovaj duel dočekuju sa skorom od šest pobeda i jednog poraza, dok izabranici Željka Obradovića u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja ne znaju za poraz.

Ekipa Dejana Radonjića imala je pobedničku uvertiru za derbi, pošto su u Evroligi savladali francuski Asvel (73:67), dok su crno-beli izgubili od Andore (61:60) na gostovanju u Evrokupu, čime su prekinuli niz od 10 uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

Obradović, najtrofejniji evropski trener posle skoro tri decenije, ponovo će biti na klupi Partizana u večitom derbiju.

„Utakmica koja nije kao neka druga, specijalna je, rivalstvo između Zvezde i Partizana je opštepoznato. To je utakmica koja se komentariše ne samo u Beogradu i Srbiji, nego u celoj Evropi. Mislim da je to dobro za košarku, mislim da je to dobro za sve ljude koji vole koššrku i nadam se da ce biti lepa utakmica i da će sve biti na nivou na kome bi svi mi želeli da bude“, rekao je Obradović.

Da bude sportski, dostojanstveno, mi ćemo sve uraditi sa naše strane da bude tako, poručio je trener crno-belih.

„Probali smo da se pripremimo na najbolji moguć način, svesni smo kvaliteta koji ima Crvena zvezda, ali probaćemo da damo sve od sebe u toj utakmici. Da vidimo koliko u ovom trenutku možemo da se nosimo sa jednom evroligaškom ekipom“, zaključio je Obradović.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić takođe ističe značaj večitog derbija, bez obzira što se igra na početku sezone.

„Svi veoma dobro znamo šta nose utakmice Crvene zvezde i Partizana. Derbi ima svoju specifičnost i bez obzira na to što je tek početak sezone i što se u novembru ne igraju najvažniji mečevi, uvek je bitno dobro igrati protiv Partizana“, izjavio je Radonjić.

„Partizan je u ovom trenutku bez poraza i prvi je na tabeli. Mi dočekujemo ovu utakmicu u žestokom ritmu i nakon velike potrošnje nakon utakmice sa Asvelom. Više igrača izašlo iz nje sa posledicama, tako da smo pokušaili da iskoristimo ovo vreme na najbolji mogući način da se oporavimo, budemo što spremniji i odigramo dobar meč”, poručio je Radonjić.

(Tanjug)

