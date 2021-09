UŽICE – Odbojkaški klub Jedinstvo iz Užica organizuje Turnir šampiona u Hali sportova u Užicu, a prvi deo takmičenja je završen, dok se finale igra u petak 10. septembra.

Za trofej se bore ekipe OK Crvena Zvezda, OK Tent, OK Ub i ekipa domaćina OK Jedinstvo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.