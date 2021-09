Prvi Turnir šampiona u Užicu

UŽICE – Odbojkaški klub Jedinstvo iz Užica organizuje Turnir šampiona u Hali sportova u Užicu, a prvi deo takmičenja je završen, dok se finale igra u petak 10. septembra.

Za trofej se bore ekipe OK Crvena Zvezda, OK Tent, OK Ub i ekipa domaćina OK Jedinstvo.

Sportski direktor OK Jedinstvo Vesna Čitaković Đurišić kaže da je ovaj turnir samo za šampione i da se nada da će postati tradicija.

“Vratile su mi se emocije u period kada je Jedinstvo haralo, kada smo 10 godina bili neprikosnoveni u svemu. Želela sam tu odbojku da vratim na Đetinju bar na dva dana. Turnir igraju samo šampioni, odnosno četiri ekipe”, rekla je Čitaković Đurišić.

Odbojkašicama ovih šampionskih klubova turnir je poslužio kao dobar sparing.

“Užice je grad sportova i kad pomislite na odbojku, prva stvar na koju pomislite je Užice. Tolike godine odbojkašice su bile šampioni, tako da nam je velika čast što smo ovde. Takođe, ekipe su mnogo dobre. Tu je i nekoliko reprezentativki, Crvena Zvezda koja je osvajala mnogo, a tu je i Tent koji je bio šampion, pa i mi”, rekla je kapiten OK Ub Ljiljana Ranković.

Užičani su imali priliku da vide dobro takmičenje, a uvideli su i zašto je Užice nekad bio hram odbojke.

“Zahvalio bih se svima što imamo priliku da učestvujemo u ovom lepom turniru. Sjajna je organizacija, lepa atmosfera na tribinama”, ističe generalni direktor OK Crvena Zvezda Nikola Rosić i dodaje da je odbojka najlepši sport za devojčice i da sigurno i dalje ima puno mladih koji bi hteli da se bave ovim sportom.

Grad Užice je pokrovitelj ovog sportskog takmičenja, a za njegovo održavanje izdvojeno je 400 hiljada dinara.

(Tanjug)

