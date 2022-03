Radonjić: Jesmo favoriti, ali setimo se meča u Novom Mestu

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde sutra od 18 sati dočekuju Krku u 24. kolu ABA lige u hali „Aleksandar Nikolić“.

Meč sa timom koji je trenutno u velikoj borbi za opstanak u regionalnoj ligi, crveno-beli će dočekati bez povređenih Ostina Holinsa, Branka Lazića i Maika Cirbesa.

„Imali smo teško gostovanje u Berlinu, a prethodna dva dana iskoristili smo da se osvežimo i pripremimo za naredne utakmice. I dalje smo nekompletni, jesmo favorit koji želi bodove u utakmici u ponedeljak, ali dobro je prisetiti se prve utakmice u Novom Mestu i to nam je bilo jedno od najtežih gostovanja ove sezone. Zato želimo da odigramo motivisano i ozbiljno od starta, da opravdamo ulogu favorita, i dođemo do pobede za početak još jedne vrlo teške nedelje i dva EL gostovanja koja nam slede u Minhenu i Kaunasu“, rekao je Zvezde Dejan Radonjić.

Košarkaš Luka Mitrović ne beži od uloge favorita, a takođe podseća na meč u Novom Mestu, kada su crveno-beli pobedili na koš razlike (71:70), nakon što su košarkaši Krke pred poslednju četvrtinu vodili 17 razlike.

„Imamo ulogu favorita u ovom meču, ali to moramo da opravdamo i dobrom igrom na terenu. Znate kako smo došli do pobede u Novom Mestu posle mnogo borbe i velikog zaostatka. Ta utakmica ispostavilo se bila je jedno od najvećih iskušenja u dosadašnjem toku lige. Zato želimo da dobro uđemo u meč, opravdamo ulogu favorita i dođemo do pobede“, rekao je Mitrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.