Radonjić pred Barselonu: Težak meč, daćemo sve od sebe

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde rekao je da njegov tim očekuje težak meč protiv Barselone u Evroligi.

Crveno-beli sutra od 19 sati dočekuju katalonski tim u hali „Aleksandar Nikolić“ u 15. kolu Evrolige.

„U goste nam dolazi ekipa koja je lider na tabeli, koja je do sada pokazala da ima razloga da dođe do trofeja u Evroligi ove sezone. Ekipa koja je puna kvaliteta i iskustva, u dobroj je formi. Svesni smo tih činjenica i znamo da nas čeka težak meč i veliki izazov“, rekao je Radonjić novinarima u hali Pionir.

Trener Zvezde istakao je da ne zna koje će igrače imati na raspolganju za duel sa katalonskom ekipom.

„Moramo da budemo spremni na čvrstu utakmicu, da odgovorimo na njihovu agresivnost i energijiu, da budemo koncentrisani. Neizvesno je u kom ćemo sastavu nastupiti sutra i to otežava poziciju pred meč. Do sutra nećemo znati na koga ćemo moći da računamo, a na koga ne. Želimo da damo sve od sebe, da izađemo na parket i da damo ono sto u ovom trenutku možemo. Naravno, uz podršku, koja nam je potrebna, da se potrudimo da budemo konkurentni ekipi Barselone, pa da vidimo šta će to da donese“, zaključio je Radonjić.

(Tanjug)

